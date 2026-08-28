Nueva ley contra la zoofilia en Colombia: qué es, qué dice y cuáles son las penas

Una mujer abraza a un perro en el Centro de Bienestar Animal (CBA) Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Perros, gatos y otros animales han sido víctimas de uno de los tipos de violencia más crueles: el abuso sexual. Durante años, estos casos han puesto sobre la mesa una pregunta difícil: ¿qué pasa con quienes cometen estos actos y qué tan protegidos están los animales ante la ley?

Ahora Colombia dio un nuevo paso para responderla. Y es que el presidente ya sancionó la ley que tipifica y penaliza la zoofilia, incorporando al Código Penal el delito de acceso carnal a animales y estableciendo penas de cárcel para quienes cometan este tipo de abuso.

La norma, impulsada por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, cambia la denominación del capítulo relacionado con la protección de la fauna, que ahora contempla delitos contra la vida, la integridad física, emocional y sexual de los animales.

Uno de los puntos más importantes de la nueva ley es que este delito no contempla el beneficio de excarcelación, convirtiéndose en el único delito contra la fauna en Colombia con esta condición.

La senadora Esmeralda Hernández celebró la sanción de la norma y aseguró que se trata de un avance histórico para la protección animal.

“Esto se trabajó durante el gobierno de Gustavo Petro, lo que ratifica que el nuestro es un proyecto político que defiende a los animales, el ambiente y toda forma de vida”, señaló.

¿Pero qué trata la nueva ley y qué dice?

La Ley 2627 de 2026, conocida como Ley No Más Zoofilia, modifica el Código Penal colombiano para fortalecer la protección de los animales frente al abuso sexual y establecer sanciones específicas para quienes incurran en estas conductas.

La norma, que complementa medidas como la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, incorpora al Código Penal el delito de “acceso carnal a animales” al Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000). Hasta ahora, estas conductas no contaban con un tipo penal autónomo, por lo que tenían que ser abordadas mediante otras disposiciones relacionadas con el maltrato animal.

Con la nueva norma, el abuso sexual contra animales tiene una conducta y unas sanciones expresamente establecidas.

La ley también modifica la denominación del capítulo correspondiente del Código Penal, que ahora se refiere a los “Delitos contra la vida, la integridad física, emocional y sexual de los animales”, ampliando el enfoque de protección jurídica.

Eso sí, hay excepciones y es que se establece que no habrá responsabilidad penal cuando las intervenciones se realicen dentro de procedimientos médicos veterinarios, zootécnicos, diagnósticos o de reproducción animal, siempre que estén relacionados con la salud, el bienestar o la actividad productiva y se desarrollen bajo los criterios profesionales correspondientes.

Esto significa que la norma diferencia entre una conducta de abuso y aquellas intervenciones que hacen parte del manejo profesional de los animales.

¿Qué pasará con las investigaciones?

La Ley No Más Zoofilia establece una pena de entre 48 y 55 meses de prisión (es decir, de cuatro años a cuatro años y siete meses) para quien sea declarado responsable del delito de acceso carnal a animales.

Pero la sanción no se limita a la privación de la libertad. La norma también contempla multas de entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), así como una inhabilidad de dos a cuatro años para ejercer profesiones, oficios o actividades comerciales relacionadas con animales. Además, durante ese mismo periodo, la persona condenada tendrá prohibido adquirir, tener, cuidar o brindar refugio a cualquier ejemplar.

¿Cuándo puede aumentar la pena?

La ley también establece circunstancias de agravación punitiva. Entre los agravantes señalados se encuentran cometer el delito delante de un menor de edad, en un espacio público o grabar el abuso con fines pornográficos. La norma también contempla circunstancias como actuar en grupo o hacerlo con sevicia.

Cuando se presenta alguna de estas condiciones, la pena puede aumentar entre la mitad y las tres cuartas partes y llegar hasta 140 meses de prisión, equivalentes a más de 11 años.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱