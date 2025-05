Pepe Mujica y su perra Manuela: una historia de lealtad más allá de la política

Era habitual verla sentada bajo la mesa de las reuniones más importantes del país o en las entrevistas que el entonces presidente ofrecía en su casa, rodeado de gallinas, tierra y mate. (Photo by Ricardo Ceppi/Getty Images). Foto: Getty Images - Ricardo Ceppi

Este 13 de mayo de 2025 falleció José “Pepe” Mujica, a los 89 años, tras luchar contra un cáncer de esófago. La noticia conmovió a Uruguay y a gran parte de América Latina, donde el expresidente uruguayo es recordado como un símbolo de austeridad, honestidad y compromiso social. Pero en medio de los homenajes, reaparece una figura muy especial en el recuerdo colectivo: su perrita Manuela, la compañera silenciosa que lo acompañó durante casi dos décadas.

Manuela no fue solo la mascota del expresidente. Se convirtió en parte de su identidad pública, testigo y protagonista discreta de una forma distinta de ejercer el poder. Sin raza definida, de apariencia desprolija y con solo tres patas, la perra fue durante años una presencia constante en la chacra del barrio Rincón del Cerro, en Montevideo, donde Mujica y su esposa, Lucía Topolansky, vivieron incluso mientras él ocupaba la presidencia.

Nacida en una quinta de Paysandú, Manuela llegó al hogar de Mujica y Topolansky cuando todavía eran dirigentes políticos de base. Pese a su origen humilde, terminó asistiendo, con su singular andar, a cenas con diplomáticos, entrevistas con la prensa internacional y actos públicos. Fue incluso retratada en artículos que describían a Mujica como “el presidente más pobre del mundo”, donde su imagen al lado de su dueño resultaba inseparable.

La perrita perdió una de sus patas delanteras luego de una sucesión de accidentes: primero fue atropellada por un tractor conducido por el propio Mujica, y tiempo después una pelea con otro perro agravó su lesión. Aun así, Manuela nunca dejó de moverse por la chacra ni de seguir a Mujica en sus actividades cotidianas. Él mismo le preparaba la comida, adaptada a su edad avanzada, y Topolansky contaba que cuando Mujica se ausentaba por varios días, la perra se quedaba esperándolo en la entrada, como si supiera exactamente a quién aguardaba.

Manuela falleció en junio de 2018, por causas naturales. Fue el propio Mujica quien la enterró en su terreno, en un rincón especial. Desde entonces, ese lugar quedó cargado de un simbolismo que el expresidente jamás ocultó. En una entrevista con CNN en diciembre de 2024, expresó: “Mi futuro destino está abajo de ese escollo, donde está enterrada Manuela. Cuando me muera, me van a quemar y me van a enterrar ahí”.

Aunque no se ha confirmado si ese deseo se cumplirá, lo cierto es que la conexión entre Mujica y su perra fue tan profunda como pública. “Manuela es la integrante más fiel que tuve en el gobierno”, dijo en más de una ocasión, una frase que resumía no solo el afecto, sino también su mirada sobre la lealtad y la vida. En otra entrevista, remató: “Cuanto más conozco a la gente, quiero más a los animales”.

Un símbolo inesperado de poder

Manuela fue protagonista de momentos curiosos. En 2012, asistió a una cena de fin de año en la residencia presidencial, donde fue fotografiada junto a Frida, la chihuahua de la aristócrata Laetitia d’Arenberg. La imagen contrastaba dos mundos: la elegancia refinada de Frida frente a la sencillez descuidada de Manuela, que representaba mejor que nadie el estilo de Mujica.

También fue retratada por artistas como Agustina Fernández Raggio, quien la pintó luciendo la banda presidencial, y Julio De Sosa la incluyó en una pintura polémica en la que Mujica y Topolansky aparecían desnudos como Adán y Eva. Manuela, a sus pies, simbolizaba, según el autor, “la fidelidad y el cariño”.

Hoy, con la muerte de Mujica, Uruguay no solo despide a un expresidente que marcó un estilo y una filosofía de vida, sino también al hombre que supo encontrar en una perra coja, sin raza y sin pretensiones, una compañera más leal que muchos en el poder. Manuela, que ya descansa en la tierra que ambos compartieron, permanece en la memoria de un país que encontró en esa amistad la forma más simple del amor.

Se te va a extrañar Manuela.

Hoy murió la perra de Pepe y Lucía. @jordievole pic.twitter.com/WyBElEmDxk — Pepe Mujica - Palabras y sentires (@PalabrasdePepe) June 7, 2018

