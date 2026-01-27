Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

La Red Zoocial
27 de enero de 2026 - 09:00 p. m.

Perros ayudan a sanar: el impacto de la terapia asistida con animales en la salud mental

En la Clínica Montserrat, en Bogotá, la Terapia Asistida con Animales y el programa de visitas de mascotas Huellitas para el Alma se han convertido en apoyos clave en procesos de atención psicológica y psiquiátrica.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Laura Tatiana Vargas Lizarazo

Unidad de Video

Temas Relacionados

Clínica Montserrat

La Red Zoocial

Perros

Gatos

terapia asistida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.