¿Perros en el altar? La labor de la Iglesia católica en la protección y el rescate animal

Al final de cada misa, el padre João Paulo presenta a los perros rescatados ante su comunidad con la esperanza de que encuentren un hogar definitivo. Foto: Facebook: Padre Joao Paulo Araujo Gomes

Frente a una ética profesional que suele dividirse, hay una corriente de sacerdotes y líderes comunitarios que está rompiendo el molde. Ellos no se limitan a la oración, sino que han transformado su rol en el de gestores de refugios, promotores de adopción y activistas para la protección animal.

A través de casos documentados en Costa Rica, Brasil, España y Colombia, queda claro que el bienestar animal es una labor que exige logística, recursos financieros y un compromiso que trasciende las paredes de cualquier templo.

El Padre Alejandro Sandí

La historia del Padre...