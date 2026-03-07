¿Perros en el altar? La labor de la Iglesia católica en la protección y el rescate animal

Al final de cada misa, el padre João Paulo presenta a los perros rescatados ante su comunidad con la esperanza de que encuentren un hogar definitivo.
Foto: Facebook: Padre Joao Paulo Araujo Gomes
Frente a una ética profesional que suele dividirse, hay una corriente de sacerdotes y líderes comunitarios que está rompiendo el molde. Ellos no se limitan a la oración, sino que han transformado su rol en el de gestores de refugios, promotores de adopción y activistas para la protección animal.
A través de casos documentados en Costa Rica, Brasil, España y Colombia, queda claro que el bienestar animal es una labor que exige logística, recursos financieros y un compromiso que trasciende las paredes de cualquier templo.
El Padre Alejandro Sandí
La historia del Padre...
Por Mariana Álvarez Barrero
Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación