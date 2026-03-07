Publicidad

Home

La Red Zoocial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Perros en el altar? La labor de la Iglesia católica en la protección y el rescate animal

Desde refugios en Costa Rica hasta misas con perros en Brasil y leyes en Colombia, sacerdotes y líderes de fe están transformando la Iglesia en un puente de ayuda para los animales abandonados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
07 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
Al final de cada misa, el padre João Paulo presenta a los perros rescatados ante su comunidad con la esperanza de que encuentren un hogar definitivo.
Al final de cada misa, el padre João Paulo presenta a los perros rescatados ante su comunidad con la esperanza de que encuentren un hogar definitivo.
Foto: Facebook: Padre Joao Paulo Araujo Gomes

Frente a una ética profesional que suele dividirse, hay una corriente de sacerdotes y líderes comunitarios que está rompiendo el molde. Ellos no se limitan a la oración, sino que han transformado su rol en el de gestores de refugios, promotores de adopción y activistas para la protección animal.

A través de casos documentados en Costa Rica, Brasil, España y Colombia, queda claro que el bienestar animal es una labor que exige logística, recursos financieros y un compromiso que trasciende las paredes de cualquier templo.

Vínculos relacionados

Un legado de compasión: el papa Francisco y su vínculo con el mundo animal
Maltrato animal en Colombia: avances históricos y lo que viene en 2026
Ni águilas ni leones: el chulo es el protagonista de los símbolos de Concepción, Santander

El Padre Alejandro Sandí

La historia del Padre...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

PremiumEE

Estilo de vida

Iglesia

Iglesia católica

Rescate animal

Protección animal

Abandono

Zipaquira

Obispo

Papa Francisco

Ayuda

Ahorros

Costa Rica

Brasil

San Francisco de Asís

Animales domésticos

San Antonio Abad

Bienestar animal

Ley

Altar

Semana Santa

Catedral de Sal de Zipaquirá

¿Pueden las mascotas entrar en la iglesia?

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.