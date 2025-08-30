No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Perros usados como carnada: otra cara del maltrato animal en Buenaventura

En este municipio, pobladores, fundaciones y rescatistas han alertado sobre una práctica tan cruel como ilegal: perros y gatos, muchos de ellos recién nacidos, estarían siendo usados como carnada viva para cazar tiburones.

Laura Tatiana Vargas Lizarazo
30 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
En Buenaventura, denuncian que el abandono y maltrato animal son una realidad cotidiana. Perros y gatos vagan por las calles sin atención ni protección.
Foto: Fundación Pasos de Amor

En Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia y una de las ciudades más golpeadas por la desigualdad, la violencia y el abandono institucional, se libra una batalla silenciosa por la vida de cientos de animales. En sus calles y playas, el abandono de perros y gatos ha sido una constante durante años. Pero, recientemente, otros hechos han encendido las alarmas de organizaciones defensoras de animales: cachorros estarían siendo utilizados como carnada viva para la caza de tiburones, en una práctica expresamente prohibida...

