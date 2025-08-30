Perros usados como carnada: otra cara del maltrato animal en Buenaventura

En Buenaventura, denuncian que el abandono y maltrato animal son una realidad cotidiana. Perros y gatos vagan por las calles sin atención ni protección. Foto: Fundación Pasos de Amor

En Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia y una de las ciudades más golpeadas por la desigualdad, la violencia y el abandono institucional, se libra una batalla silenciosa por la vida de cientos de animales. En sus calles y playas, el abandono de perros y gatos ha sido una constante durante años. Pero, recientemente, otros hechos han encendido las alarmas de organizaciones defensoras de animales: cachorros estarían siendo utilizados como carnada viva para la caza de tiburones, en una práctica expresamente prohibida...