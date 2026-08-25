Perros y gatos buscan una familia en Bogotá: habrá jornada de adopción este 29 de agosto

La jornada busca promover procesos de adopción responsables y orientar a las familias antes de incorporar una mascota a su hogar. Foto: Alcaldía mayor de

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Una jornada de adopción de perros y gatos se realizará este 29 de agosto en El Edén Centro Comercial, en Bogotá, como una oportunidad para que varias mascotas que buscan una familia puedan encontrar un hogar definitivo. La actividad tendrá lugar entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, en la Plazoleta Pet, ubicada en el tercer piso del centro comercial.

La jornada se desarrollará en alianza con Mascotas Cívicas por Colombia (MCC) y Mininos al Rescate, y además de permitir a los asistentes conocer a los animales que están en busca de una familia, ofrecerá orientación sobre lo que implica adoptar de manera responsable.

Durante el encuentro, los interesados podrán resolver inquietudes con expertos y conocer aspectos que deben evaluarse antes de llevar un perro o un gato a casa. La iniciativa busca que las adopciones no respondan únicamente a un impulso emocional, sino a una decisión consciente y preparada.

“En El Edén entendemos que hoy las mascotas hacen parte de la familia. Por eso quisimos crear una Zona Pet que no solo ofreciera un espacio para disfrutar con ellas, sino que también se convirtiera en un punto de encuentro para promover la adopción responsable, generar confianza y acercar a más personas a las fundaciones que realizan esta valiosa labor”, afirma Carolina Bohada, directora de Mercadeo de El Edén Centro Comercial.

Adoptar requiere preparación

Aunque adoptar puede ser una experiencia gratificante, también representa un compromiso que puede extenderse durante toda la vida del animal. Por eso, antes de tomar la decisión, es necesario analizar si la familia cuenta con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

De acuerdo con Gloria “Yoyi”, vocera de Mascotas Cívicas, organización que lidera las jornadas de adopción en la Zona Pet de El Edén Centro Comercia, uno de los errores más frecuentes es adoptar sin conocer las necesidades específicas del animal.

“Muchas personas adoptan por impulso, sin investigar previamente las características de la mascota, sin medir si cuentan con el tiempo suficiente o los recursos económicos para brindarle bienestar. Incluso, todavía hay quienes regalan animales sin que toda la familia esté de acuerdo, lo que termina aumentando el riesgo de abandono”, explica la vocera.

Por eso, una adopción responsable comienza incluso antes de conocer al perro o gato que llegará a casa. Entre los aspectos que deben evaluarse están el consenso de todos los integrantes de la familia, las condiciones de la vivienda, el tiempo disponible y la estabilidad económica para asumir los gastos asociados con alimentación, atención veterinaria y otros cuidados.

También es necesario asumir compromisos como la esterilización, la educación y el cuidado del animal durante toda su vida.

Los errores que pueden poner en riesgo una adopción

Uno de los principales errores consiste en dejarse llevar únicamente por la apariencia del animal o por la emoción que genera conocerlo durante una jornada de adopción. La decisión debe considerar si su personalidad, nivel de energía y necesidades son compatibles con el estilo de vida de quienes lo recibirán.

Otro problema ocurre cuando no existe consenso familiar. Si una persona decide adoptar sin que los demás integrantes del hogar estén de acuerdo, pueden surgir dificultades durante la convivencia que, en algunos casos, terminan en abandono.

También es importante comprender que la adaptación a un nuevo hogar puede tomar tiempo. Un animal rescatado puede necesitar acompañamiento, paciencia y rutinas para sentirse seguro en un entorno desconocido.

Mitos que todavía dificultan las adopciones

Las organizaciones dedicadas al rescate y la adopción también enfrentan prejuicios que reducen las posibilidades de algunos animales de encontrar una familia.

Entre ellos está la creencia de que los perros de razas consideradas “fuertes” son necesariamente agresivos o que todos los animales rescatados tienen problemas de comportamiento.

Según Mascotas Cívicas, estas percepciones no necesariamente corresponden con la realidad. Cada perro y cada gato tiene una personalidad particular, por lo que es importante conocer sus características y necesidades antes de tomar una decisión.

Otro de los retos está en encontrar hogares para los animales que suelen pasar más tiempo en los procesos de adopción. Los perros y gatos senior, animales con alguna discapacidad o aquellos que requieren tratamientos médicos suelen tener mayores dificultades para encontrar una familia. “Muchas personas pasan de largo frente a ellos, aunque pueden convertirse en compañeros igual de amorosos y leales”, agrega Gloria.

Por eso, la jornada del 29 de agosto también representa una oportunidad para que las familias conozcan diferentes perfiles de animales y reciban información que les permita identificar cuál podría adaptarse mejor a sus condiciones.

Más que encontrar un animal de compañía, la invitación es a entender que adoptar implica una decisión para toda la vida.

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