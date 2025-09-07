No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

La Red Zoocial
07 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.

Perros y gatos donan sangre para salvar a otros en situaciones críticas

En una emergencia, una transfusión puede marcar el destino de una mascota. Para garantizar que lleguen a tiempo y sean seguras, la Fundación Banco de Sangre aplica un protocolo completo, desde la selección del donante hasta la entrega, asegurando acceso rápido y confiable para todos los animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Ana Vega

Ana Vega

Paula Andrea Saavedra Morales

Paula Andrea Saavedra Morales

Temas Relacionados

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Donación de sangre

Gatos

Bogotá

Veterinarias en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar