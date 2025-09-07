🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
07 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Perros y gatos donan sangre para salvar a otros en situaciones críticas
En una emergencia, una transfusión puede marcar el destino de una mascota. Para garantizar que lleguen a tiempo y sean seguras, la Fundación Banco de Sangre aplica un protocolo completo, desde la selección del donante hasta la entrega, asegurando acceso rápido y confiable para todos los animales.
