31 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.

Perros y gatos estarían siendo usados como carnada para tiburones en Buenaventura

Ciudadanos y refugios de animales denuncian el abandono sistemático de perros y gatos en zonas costeras del Pacífico, donde además se estarían registrando prácticas ilegales y crueles.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

