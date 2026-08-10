Perros y gatos perdidos tras temblor en Colombia: buscan a estas mascotas. ¿Las ha visto?

Mascotas terremoto Foto: EFE - Ronald Peña R

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Un sismo puede tomar por sorpresa a cualquiera, pero para los animales de compañía el ruido, los movimientos bruscos y el cambio repentino en el entorno pueden resultar especialmente desconcertantes. En medio de la emergencia, perros y gatos pueden asustarse, escapar de sus hogares y terminar desorientados lejos de sus familias.

Por eso, si usted vio un perro o gato que podría estar perdido, o conoce a una familia que está buscando a su mascota después del temblor, puede ayudarnos a difundir la información. En este espacio reuniremos algunos de estos casos para facilitar los reencuentros y, más adelante, le contamos qué puede hacer si su animal de compañía se extravió durante una emergencia.

¿Qué pasó?

El temblor de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, volvió a poner sobre la mesa una situación que puede presentarse después de una emergencia: mascotas que se asustan, escapan y terminan alejadas de sus familias mientras sus cuidadores buscan ponerse a salvo.

El movimiento se sintió en distintas regiones del país y, según el Servicio Geológico Colombiano, fue el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década. Por el momento, algunas de las zonas donde se reportó con mayor intensidad son Manizales, Cali, Pereira y municipios del Chocó.

Tras el temblor, varias familias han comenzado a compartir alertas en redes sociales para intentar encontrar a sus animales de compañía. Estos son algunos de los casos que han sido reportados:

Santa Rosa de Cabal, Risaralda

Brisa es una perrita golden retriever, muy sociable y no agresiva. Según su familia, se perdió hacia las 7:30 a. m., durante la evacuación del edificio Mirador Campestre. Salió en dirección al sector de El Vergel, hacia Santa Rosa.

Contactos:

323 470 4668, 311 758 2733 o 300 574 8930.

Manizales, Caldas

Lolita se perdió en el sector de Chipre, luego del temblor. Según la información compartida por su familia, llevaba el collar azul que aparece en la fotografía y una placa de identificación.

Contacto: 300 568 1635.

Armenia, Quindío

Moana, de raza pinscher, se extravió durante el temblor en el sector de Torres de Orense, Puerto Espejo, Armenia.

Si usted la ha visto o tiene información que pueda ayudar a encontrarla, comuníquese lo antes posible con su familia.

Contacto: Juana María Gómez Vásquez - 323 322 1190

Bogotá

Se busca a Jony. Es un gato macho que se perdió después del temblor alrededor de las 7:35 a. m. La última vez que fue visto fue en el barrio Alcalá, calle 32 Sur, frente a la Junta de Acción Comunal, en Bogotá.

Jony tiene 9 años y es paciente renal, por lo que necesita atención y cuidados especiales. Su familia pide ayuda para encontrarlo y lograr que regrese a casa.

Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, puede llamar o escribir por WhatsApp al 319 578 7480.

Canelo es un perro de raza husky siberiano, macho y de tamaño mediano, que se extravió durante el temblor. Tiene pelaje marrón y blanco, ojos azules, nariz rosada y una cola peluda y enroscada. Su familia lo describe como un perro amigable, cariñoso y juguetón.

Fue visto por última vez en el barrio Bosa Santafé, en Bogotá.

Si usted lo ha visto o tiene información que pueda ayudar a encontrarlo, se solicita comunicarse con su familia: 3249746387

Cali, Valle del Cauca

Se busca a Max. Tiene alrededor de 4 años, es muy amigable, aunque también es asustadizo. Según su familia, salió corriendo de su hogar durante el temblor.

La última vez que fue visto fue en el sector de Ciudad Meléndez - Valle del Lili, en Cali.

Si usted lo ha visto o tiene información que pueda ayudar a encontrarlo, puede comunicarse a los siguientes números: 301 340 9982, 321 827 3991.

Akane, se perdió durante el temblor en el barrio Panamericano, en Cali. Es una perrita de tamaño mediano, con pelaje dorado claro y ondulado. Al momento de extraviarse llevaba una bandana rosada con corazones. Su familia la describe como una perrita noble y amistosa y asegura que responde al nombre de Akane.

Si usted la ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 302 493 1040. Cualquier información puede ser de gran ayuda para que Akane regrese a casa.

Se buscan Millie y Mara, dos gatitas que se extraviaron durante el temblor en el barrio Alfonso López III, en Cali. Millie es blanca y tiene 10 meses, mientras que Mara tiene pelaje de varios colores y 3 años.

Si las ha visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 324 711 4753.

Jack, un gato macho, se extravió durante el temblor en el barrio Buenos Aires, cerca de la carrera 71A, en Cali.

Si usted lo ha visto o tiene información sobre su paradero, comuníquese con su familia: 300 594 4481

Mascotas encontradas

Se busca a su familia. Este perrito fue encontrado después del temblor en el barrio San Pascual, en Cali. Es de tamaño pequeño a mediano, tiene pelaje rubio o arenoso, barba y cejas pobladas y hocico alargado Al momento de ser encontrado, llevaba arnés morado o gris y correa azul.

Si reconoce al perro o conoce a su familia, comuníquese a: 315 582 7635, 301 607 5613, 300 491 7046

¿Qué hacer si su mascota se perdió durante el temblor?

Si su perro o gato salió corriendo durante el sismo, lo primero es mantener la calma y comenzar la búsqueda en los alrededores del lugar donde fue visto por última vez. El miedo puede hacer que los animales se escondan en lugares cercanos, como debajo de vehículos, entre arbustos o en otros espacios donde se sientan protegidos.

Regrese al lugar donde se perdió: revise el punto exacto por donde salió o donde fue visto por última vez y amplíe la búsqueda poco a poco.

Llámelo con tranquilidad: utilice su nombre y háblele con una voz calmada. También puede dejar cerca de su casa o del lugar donde se perdió una prenda con su olor o algo que el animal reconozca.

No corra detrás de él: si lo ve a la distancia, acérquese lentamente y, si es posible, agáchese. Un animal asustado puede volver a escapar si siente que lo están persiguiendo.

Revise lugares de atención: pregunte en refugios temporales, estaciones de bomberos, veterinarias y otros puntos de atención de la zona por si alguien llevó allí a un animal encontrado.

Comuníquese con nosotros o en redes sociales.

Otra opción es difundir la búsqueda en redes sociales. Publique una fotografía reciente de su mascota, indique su nombre, la ciudad y barrio y la hora en que se perdió y deje un número de contacto. También puede etiquetarnos en nuestras redes sociales o utilizar el hashtag #MascotasPerdidasEE para ayudarnos a compartir la alerta.

Además, puede publicar el caso en grupos locales de mascotas perdidas y comunicarse con La Red Zoocial a los correos lvargas@elespectador.com y Lbarbosa@elespectador.com para ampliar su difusión y aumentar las posibilidades de encontrarlos.

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