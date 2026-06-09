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Perros y gatos sobreviven entre basura y con hambre en el mercado de Barranquilla (video)

La denuncia que circula en redes sociales reveló casos de desnutrición y ausencia de estrategias para el control reproductivo.

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09 de junio de 2026 - 01:56 p. m.
Piden intervención urgente por crisis de animales abandonados en el mercado de Barranquilla
Piden intervención urgente por crisis de animales abandonados en el mercado de Barranquilla
Foto: Instagram: @huellitascj
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La situación de decenas de perros y gatos que habitan en el sector del mercado de Barranquilla generó preocupación entre rescatistas de animales, quienes solicitaron la intervención de la administración distrital.

La denuncia fue acompañada de un video en el que se evidencian casos de desnutrición y la escasez de recursos básicos para los animales, entre ellos agua y alimento. Según los denunciantes, la falta de atención ha obligado a algunos de ellos a buscar cualquier tipo de sustento para sobrevivir.

Una de las rescatistas relató que encontró a un gato alimentándose de espinas de pescado, una escena que calificó como alarmante. Además de la falta de alimento, los defensores de animales advirtieron sobre la ausencia de estrategias de control reproductivo.

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De acuerdo con su reporte, la carencia de jornadas de esterilización ha generado el nacimiento constante de nuevas camadas, lo que incrementa los problemas de abandono y dificulta la atención de la población animal existente.

Los denunciantes también alertaron sobre los riesgos diarios a los que están expuestos los perros y gatos, quienes permanecen en medio del tránsito vehicular, los residuos acumulados y la constante circulación de personas. La situación, aseguran, ha derivado en accidentes, enfermedades y la desaparición de algunos peluditos.

Frente a este panorama, hicieron un llamado a las autoridades, organizaciones de protección animal y rescatistas independientes para coordinar acciones que permitan atender la problemática.

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a respaldar las iniciativas de ayuda mediante la difusión de la situación y el apoyo a las organizaciones que trabajan en favor del bienestar animal en la ciudad.

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