15 perros fueron abandonados en medio de basura y maquinaria en relleno sanitario de Nariño

Alerta por grave caso de maltrato animal en relleno sanitario de Ipiales. Foto: Captura de video redes sociales.

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Una crítica situación de abandono y maltrato animal se presenta en el relleno sanitario La Victoria, ubicado en el municipio de Ipiales, Nariño. La empresa de servicios de aseo Iservi E.S.P. denunció que alrededor de 15 perros han sido dejados a su suerte en este sector en condiciones extremas de crueldad.

De acuerdo con el reporte de la entidad, los animales han sido hallados atados o encerrados en sacos, expuestos a inclemencias climáticas, residuos peligrosos y a la constante circulación de maquinaria pesada, lo cual representa un riesgo inminente para sus vidas.

A pesar de que Iservi E.S.P. ha respaldado e impulsado jornadas de esterilización y adopción, la compañía manifestó que la problemática ha desbordado su capacidad de respuesta, dado que la atención y protección de mascotas no corresponde a su objeto social principal.

Ante este panorama, la empresa de aseo y las autoridades locales hicieron un vehemente llamado a la ciudadanía hacia la tenencia responsable. Asimismo, instaron a la comunidad a evitar el uso del relleno sanitario como botadero de animales y a asumir los compromisos éticos que exige el cuidado de una mascota.

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