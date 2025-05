El perro se encuentra bajo custodia de la Dirección de Protección y Bienestar Animal Escobedo, en México. Foto: Facebook: @proteccionybienestaranimalescobedo

El abandono de animales continúa siendo una problemática grave en Colombia y en muchos otros países del mundo. Recientemente, en México, fue hallado un cachorro en condiciones alarmantes: dentro de una caja de cartón en la vía pública, con la palabra “Basura” escrita sobre ella.

El perrito, visiblemente temeroso y en estado de vulnerabilidad, fue rescatado por la Dirección de Protección y Bienestar Animal Escobedo, quienes además de poner al cachorro a salvo, hicieron un llamado urgente a reflexionar sobre la manera en que la sociedad sigue deshumanizando a los animales de compañía.

El hecho de que un perrito sea llamado “basura” demuestra que muchas personas aún siguen considerando a los animales como objetos desechables. “Este acto no solo lástima, sino que nos exige actuar. Los animales no son objetos, no son desechables, no son basura. Sienten, padecen y aman. Dependen de nosotros, no solo para sobrevivir, sino para vivir con dignidad”, expresa la Dirección de Bienestar Animal.

El perro ahora lleva el nombre de Forky, en referencia al personaje de la película animada Toy Story, que también fue etiquetado como basura. “Lamentablemente, le han hecho creer que es una basura, pero para nosotros es una enorme bendición y una vida que merece todo el amor del mundo”, comentan sus rescatistas.

Por fortuna, Forky ahora está a salvo, esperando un hogar donde sea valorado como lo que es: una vida que merece respeto. Pero no todos los animales abandonados tienen la misma suerte. Muchos quedan expuestos al maltrato, la enfermedad y el olvido. Por eso, como sociedad, es clave fomentar la adopción, denunciar el maltrato, esterilizar y educar en el respeto por la vida.

