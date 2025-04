¿A qué edad los perros empiezan a tener incontinencia urinaria?

Un examen básico con su veterinario será el primer paso para diagnosticar la incontinencia urinaria de su perro. Foto: Freepik

La incontinencia urinaria en perros ocurre cuando el animal presenta pérdidas involuntarias de orina. Puede manifestarse desde pequeñas fugas ocasionales hasta escapes más abundantes y frecuentes. Pero, ¿por qué sucede esto y a qué edad suele comenzar?

Esta condición se presenta con mayor frecuencia en perros de mediana edad y mayores, normalmente a partir de los 7 u 8 años. En esta etapa de la vida, muchos canes comienzan a evidenciar signos de envejecimiento. La musculatura, incluyendo los músculos que controlan la vejiga, puede debilitarse, lo que provoca dificultades para retener la orina.

En razas grandes o gigantes, el proceso de envejecimiento ocurre más rápidamente. Por este motivo, los signos de incontinencia pueden aparecer incluso desde los 5 o 6 años. En cambio, en razas pequeñas o miniatura, es posible que este problema no se presente hasta edades más avanzadas, alrededor de los 10 años o más.

No obstante, es importante recordar que esta afección no es exclusiva de los perros adultos. También puede afectar a perros jóvenes debido a diversas causas médicas. Según el Animal Hospital of North Asheville, algunas de las causas más frecuentes de incontinencia urinaria, que deben ser diagnosticadas por un veterinario, son:

Infección del tracto urinario (generalmente una infección de vejiga).

Esfínter de vejiga débil (común en perras mayores).

Consumo excesivo de agua.

Enfermedad, lesión o degeneración de la médula espinal.

Desequilibrio hormonal.

Cálculos urinarios.

Trastornos de la próstata.

Presencia de enfermedades como diabetes, enfermedad renal o síndrome de Cushing.

Anomalías congénitas.

Síntomas de incontinencia urinaria en perros

El Animal Hospital of North Asheville también señala una serie de signos que pueden indicar la presencia de esta condición. Esté atento si observa alguno de los siguientes síntomas en su mascota:

El perro orina mientras duerme (es posible notar que se despierta con la cama o la cobija mojada).

Presencia de gotas de orina en el hogar o pequeñas fugas mientras el animal está despierto o activo.

Aumento de la sed o consumo de más agua de lo habitual.

Pelaje húmedo alrededor de las zonas íntimas o irritación en la parte posterior debido al contacto constante con la orina

¿Cómo se trata la incontinencia urinaria?

El tratamiento dependerá de la causa específica. Una vez realizado el diagnóstico, su veterinario le indicará el enfoque adecuado, que puede incluir medicamentos, cambios hormonales o ajustes en la rutina diaria. La buena noticia es que la gran mayoría de los perros con incontinencia pueden llevar una vida normal con un poco de apoyo y cuidados adicionales.

Algunas recomendaciones para ayudar a su mascota en casa:

Utilice almohadillas impermeables (lavables o desechables) debajo de la cama para absorber la humedad

Coloque mantas y toallas limpias en los lugares donde su perro suele dormir

Cambie la cobija diariamente o con la frecuencia que sea necesaria

Considere el uso de pañales para perros

Sáquelo a pasear con mayor frecuencia, especialmente temprano en la mañana y después de las siestas

Estimule a su perro a vaciar la vejiga antes de dormir para evitar accidentes nocturnos

Mantenga una higiene adecuada para prevenir irritaciones o infecciones cutáneas

Detectar a tiempo los signos de incontinencia urinaria y acudir al veterinario es fundamental para garantizar el bienestar de su mascota. Con el tratamiento y cuidado apropiado, es posible mejorar significativamente su calidad de vida y evitar complicaciones a largo plazo.

