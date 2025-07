Adoptaron a un perro sordo y le enseñaron un lenguaje de señas propio (video)

Skye está conmovida por la respuesta del público y sueña con que Bruno se convierta en un “dogfluencer”. Foto: @brunothedogface

Cuando Skye y Daniel Tibbetts adoptaron a Bruno en 2022, sabían que su historia no sería como la de otros perros. Rescatado de un refugio en España y trasladado a Reino Unido por una organización benéfica, Bruno llegó a sus vidas con 18 meses, una severa infección en el oído y sin responder a ningún sonido. Desde entonces, la pareja descubrió que era sordo.

Pese a la incertidumbre sobre si nació así o perdió la audición con el tiempo, la pareja no se dejó desanimar. “Probamos con aplausos, silbidos, incluso hablarle en español. Nada funcionó”, contó Skye a Newsweek. Sin embargo, esto también trajo ventajas: en celebraciones ruidosas como la Noche de Fuegos Artificiales, Bruno no se altera.

En lugar de resignarse, Skye y Daniel decidieron enseñarle a Bruno una serie de señas adaptadas. Ahora, el perro responde a comandos como “quieto”, “gira”, “da la pata” y el favorito de todos: “vamos a pasear”. Este último consiste en extender una mano y caminar dos dedos sobre la palma. Cada vez que ve la señal, Bruno se llena de emoción, salta y ladra con entusiasmo.

Los padres de Daniel son sordos, por lo que la idea de comunicarse con Bruno a través de señas les resultó natural. “Tenía todo el sentido”, explicó Skye. Y Bruno demostró ser un alumno excepcional: aunque algunas señales dependen de premios, la de paseo nunca falla.

Más allá de sus habilidades, Bruno vive como cualquier otro perro feliz. Solo requiere cuidados específicos: no puede caminar suelto porque no puede oír llamados, y en paseos largos puede distraerse. En casa, en cambio, permanece siempre cerca, por lo que no representa un problema.

El caso de Bruno cobró notoriedad luego de que un video publicado en su cuenta de TikTok (@brunothedogface) se volviera viral. En él se muestra cómo responde a la señal para salir a pasear. En solo unos días, el clip superó las 445.000 visualizaciones y 79.000 “me gusta”.

Skye está conmovida por la respuesta del público y sueña con que Bruno se convierta en un “dogfluencer”. Su objetivo es visibilizar que los perros sordos también pueden llevar vidas plenas y merecen un hogar. “Son menos adoptados porque se piensa que están limitados, pero no es así”, afirmó.

A largo plazo, la pareja espera que Bruno pueda ayudar a otros perros con su historia. “Queremos que, con lo que se recaude, él pueda apadrinar a otros perros sordos y ayudar a que los adopten. Por ahora, seguiremos mostrando que lo merecen”, concluyó Skye.

Los comentarios en redes respaldan esa misión. “Lo más tierno que he visto”, “Se nota que con ustedes tiene la mejor vida” y “Me hicieron llorar”, fueron algunas de las cientos de reacciones que confirman que Bruno no solo entiende las señas: también se ha ganado los corazones de miles.

