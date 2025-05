Adoptaron y devolvieron a su perro: alcalde les prohíbe tener mascota por dos años

Nardini afirmó que ha recibido numerosas muestras de apoyo de ciudadanos que consideran acertada su intervención. Foto: Adobe Stock

Una controvertida decisión administrativa ha sacudido a la localidad de Codroipo, en el norte de Italia, luego de que el alcalde Guido Nardini emitiera una orden que prohíbe a una familia adoptar nuevos animales durante dos años. La medida se tomó tras la devolución de un perro de raza pastor de maremmano abruzzese al refugio municipal.

El animal, conocido por su gran tamaño y temperamento fuerte, fue entregado oficialmente por sus propietarios después de que no lograran manejar su comportamiento, a pesar de haber recurrido a un adiestrador profesional. La familia reconoció haber subestimado las características de la raza al momento de la adopción.

La respuesta del alcalde no se hizo esperar. En una entrevista con el medio italiano Fanpage.it, Nardini explicó que aplicó una normativa que otorga a los alcaldes la potestad de impedir, de manera temporal, que una persona que ha renunciado a un animal pueda adoptar otro.

“Respeto la ley en todas sus partes y por eso la he aplicado, aunque sé que es un caso extraordinario. Creo que es la primera vez que ocurre algo así”, señaló.

Una medida que busca crear conciencia

La decisión no es definitiva ni pretende ser un castigo, aseguró el alcalde. Se trata, según explicó, de una ordenanza con fines educativos. “No es una prohibición en términos absolutos, es una medida temporal que busca hacerte reflexionar antes de adoptar a cualquier perro”, dijo.

Nardini afirmó que ha recibido numerosas muestras de apoyo de ciudadanos que consideran acertada su intervención. “Mucha gente me decía que había hecho bien. Porque si una persona consigue un perro de ese tipo y luego no puede manejarlo, eso se convierte en un problema”, añadió.

El caso ha reavivado en Italia el debate sobre la tenencia responsable de mascotas, especialmente en relación con razas consideradas complejas o de manejo avanzado. El alcalde insistió en la necesidad de evaluar seriamente la decisión de adoptar: “Quienes deciden tener un perro, que pasa a ser parte de la familia, deben ser capaces de manejarlo. Si no pueden o no saben educarlo correctamente, se pueden generar riesgos, y por eso es importante intervenir”.

El pastor de maremmano abruzzese, raza históricamente utilizada para proteger ganado, representa un claro ejemplo de cómo la buena voluntad no siempre basta para garantizar el bienestar de un animal. “Antes de tener un perro, hay que conocer su carácter, sus necesidades. Hay que estudiar, porque no todos los perros son iguales y no todos se adaptan a cualquier familia”, concluyó Nardini.

Este precedente inusual plantea una reflexión más amplia sobre el compromiso que implica la adopción de una mascota, y cómo las autoridades pueden y deben intervenir cuando ese compromiso no se cumple.

