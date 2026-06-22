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Adoptó al perro más viejo y enfermo del refugio para darle un hogar en sus últimos días

Aunque por su estado físico no pudo disfrutar de grandes aventuras, el perrito recibió el mayor de los tesoros, una cama sumamente cómoda.

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22 de junio de 2026 - 07:00 p. m.
Melani Andrews junto a Jake, el perro de 12 años al que decidió brindarle un hogar digno y lleno de afecto durante sus últimos años de vida.
Melani Andrews junto a Jake, el perro de 12 años al que decidió brindarle un hogar digno y lleno de afecto durante sus últimos años de vida.
Foto: Rexufo
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En Sacramento, California, la señora Melani Andrews acudió a un refugio de animales local con una petición sumamente inusual, pues solicitó conocer al perro más anciano y con menores probabilidades de ser adoptado.

Fue así como el personal la guio hasta Jake, un perrito de 12 años que enfrentaba diversos problemas de salud y una enfermedad crónica avanzada, lo cúal hacía que casi nadie se interesara en él.

La noble decisión de la señora Andrews estuvo marcada por su propia historia , ya que poco tiempo antes había tenido que atravesar el dolor de perder a su esposo y, posteriormente, a su fiel mascota.

En lugar de buscar un proceso de adopción sencillo o un animal joven, ella eligió brindarle una oportunidad dorada a un ser que el resto de los visitantes solía ignorar.

A partir de ese momento, la vida de Jake se transformó por completo. Aunque por su estado físico no pudo disfrutar de grandes aventuras, el canino recibió el mayor de los tesoros, una cama sumamente cómoda, paseos tranquilos adaptados a su ritmo, comida preparada especialmente para sus necesidades médicas y, sobre todo, la compañía constante de una persona que lo eligió de manera incondicional.

Más allá de cambiar el destino particular de este animal, este emotivo suceso demostró que incluso los peludos de edad avanzada pueden encontrar un hogar digno donde recibir cuidado, tranquilidad y afecto durante sus últimos años de vida.

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