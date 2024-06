Ahora se pueden buscar perritos perdidos con drones: esta es la historia de Mila

Así se veía Mila a través del dron, segundos antes de ser encontrada entre trigales. Foto: BBC

Mila, cuyo tamaño es comparable con el de un termo de un litro de agua o con un zapato grande, es una perrita salchicha que desapareció por ocho días en Cambridgeshire, Inglaterra, y fue encontrada gracias a un granjero y el avance de la tecnología.

Esta canina, de dos años, al parecer salió de su hogar al ver la puerta abierta. Entre olores curiosos y nuevos lugares, se entretuvo hasta que no supo cómo volver a casa, según lo que cuenta Karen Higgins, una de las tutoras de la mascota, a la BBC.

Tras enterarse de esto, la comunidad local y una organización benéfica voluntaria, llamada Drone at Home, que ayuda a los dueños a encontrar a sus perros desaparecidos, utilizó sus drones especializados para determinar la ubicación exacta de la peluda. Pues, se enteraron del caso, cuando un granjero los contactó diciendo que había visto a Mila en un campo de trigo cercano.

La hija de Karen Higgins, Alannah, de 15 años, acudió al lugar y esperó mientras el operador de drones, Phil James, rastreaba movimientos de Mila con una cámara termográfica. “Monitoreamos sus pasos durante más de cuatro horas hasta que finalmente logramos que volviera a los brazos de su familia”, contó el hombre.

Aunque, en total, la búsqueda tardó nueve días, Higgins afirmó que nunca se perdió la esperanza y agradeció a su comunidad por estar al pendiente de la situación. A su regreso, Mila se encontraba con hambre y sed, pero por lo demás en buen estado de salud. “La participación de la comunidad y la tecnología de drones jugaron un papel crucial en el rescate exitoso de Mila”, subrayó Phil James.

El caso de Mila no es aislado, cada año, miles de mascotas se pierden y muchas no logran regresar a sus hogares. Las organizaciones como Drone to Home ofrecen una esperanza para los dueños de mascotas, que proporcionan servicios especializados en la búsqueda y rescate de animales perdidos. Phil James enfatizó: “Nuestro objetivo es reunir a tantas mascotas con sus dueños como sea posible utilizando la mejor tecnología disponible.”

