Alcaldía de Ubaté investiga caso de perro golpeado en tienda de mascotas

Un reciente caso de presunto maltrato animal causó conmoción en el municipio de Ubaté, Cundinamarca. El hecho se ha dado a conocer en redes sociales. Al parecer, un empleado de una tienda de mascotas golpeó a un perro que, inmediatamente, cayó al piso y quedó inconsciente.

Sin embargo, aún no se tienen detalles, ni claridad de lo que pasó. Por ello, los videos que lograron capturar el momento están siendo analizados por las autoridades para determinar lo sucedido en aquel lugar, así como el paradero del presunto agresor.

Lo que a simple vista se logra ver en el video es como el hombre camina con velocidad hacia el canino para patearlo. Esta reacción, porque el animal, que estaba sin bozal ni correa, se mostró agitado al acercarse a un gato de la tienda.

En X (antes Twitter), al parecer, una persona cercana a la tutora del perro compartió: “El empleado le pegó una patada al perro de mi amiga porque pensó que iba a atacar a un gato. Aspen creció con gatos y juega con ellos. A causa de esto, Aspen ahora está en cuidados intensivos y no puede caminar”.

Además, la usuaria compartió que los responsables del establecimiento están colaborando con los datos del empleado y que ya se hizo la denuncia en la Fiscalía. “La Alcaldía de Ubaté también nos está ayudando, pero necesitamos encontrarlo y que responda”, agregó.

No obstante, las personas que comentaron acerca del suceso han tenido opiniones divididas, pues algunos creen que esto se pudo evitar por el uso del collar, mientras que hay quienes piensan que los perros pueden no usarlo, sin correr el riesgo de lesiones provocadas por terceros. En consecuencia, un usuario de la misma red social compartió: “Otro caso más que se hubiera podido evitar si al pobre perrito le ponen el collar”.

La Alcaldía de Ubaté publicó un mensaje donde se anuncia una investigación por lo ocurrido y además un acompañamiento para determinar qué fue lo que pasó y poder entregar información a las autoridades, ya que el maltrato animal es un delito en Colombia.

“La Administración Municipal Una Nueva Ubaté, en cabeza de Jaime Torres Suárez, informó a la comunidad en general con relación al caso de la mascota agredida que se conoció ampliamente por redes sociales, nuestra entidad se encuentra al frente del caso realizando acompañamiento a ambas partes. Actualmente, la mascota se encuentra en estado de salud reservado y el caso es materia de investigación por parte del GELMA de la Fiscalía, quien es la entidad competente ante estos casos”, indicó la Alcaldía.

Sobre el caso, los tutores de Aspen, el perro lastimado, hablaron con el periódico regional La Villa e informaron que los propietarios de la tienda de mascota se están haciendo cargo de todos los gastos veterinarios que ocasionaron la agresión.

“Nosotros como propietarios de Aspen queremos expresar nuestro agradecimiento por las manifestaciones de solidaridad por parte de todas las personas y entidades que nos han brindado su colaboración en este lamentable hecho, entre ellos la Clínica Santa Cecilia de Ubaté, la Clínica Especialidades Veterinarias El Country de Bogotá, el propietario del establecimiento pet shop, quien está respondiendo por los gastos médicos de nuestra mascota”, dijeron los familiares a dicho medio regional.

Del mismo modo, pidieron a la comunidad que las autoridades actúen y que no se tome justicia por propia mano. “Es importante que este hecho no pase por alto y se vuelva un caso más de maltrato animal (…) no podemos caer en el juego del ‘ojo por ojo’. Es una forma de generar conciencia en las personas, que debemos respetar todas las formas de vida. Esperamos que la ley se encargue de buscar un cambio en las personas que no son tolerantes. Queremos que Aspen esté de regreso en nuestro hogar”, comentaron en La Villa.

Lo único que se sabe es que, probablemente, hoy se le dará de alta a la mascota, luego de estar bajo atención veterinaria.

ACTUALIZACIÓN

Hoy se le dará de alta a Aspen y está mucho mejor ❤️‍🩹no se sabe si quedo con daños permanentes o algo más porque están a espera de los resultados de los exámenes 🐶 Según tengo entendió el gordito ha tenido una evolución favorable🧚🏻‍♀️Les dejo lo que dijo mi amiga pic.twitter.com/jPIdPLNks2 — valeria (@valejb25) December 20, 2023

