Amparo Grisales lloró en vivo en Yo Me llamo al recordar a Tango: “se me fue”

“Yo Me Llamo”, el concurso musical de imitación colombiano, inició su décima temporada este martes 7 de enero con sus tradicionales audiciones. En este primer capítulo, diferentes concursantes trataron de representar a la perfección cantantes como Amaia Montero, Feid, Karol G, Ozuna, Marco Antonio Solis, Frank Sinatra, entre otros. Sin embargo, hubo un participante que despertó la sensibilidad de los jurados, específicamente, la de Amparo Grisales.

Se trata del imitador de Ricardo Arjona, quien, pese a no pasar a la siguiente etapa del concurso, quiso tener un detalle especial con “la Diva de Colombia”. El concursante, tras recibir la negativa del jurado, les dice que es artesano y pintor y que le ha traído en regalo a Grisales, de parte de él y “de aquellos que no tienen voz, los peluditos”.

El regalo resulta ser un cuadro hecho a mano con el rostro de Tango, el perrito que compartió más de 17 años con Grisales y quien partió de este mundo hace siete años. “Tanguito se me fue hace siete años y me duró 17 años”, expresó Grisales entre lágrimas.

El regalo de la “Diva de Colombia” también tenía una leyenda en la parte de atrás, el cual ella leyó con la voz entrecortada: “Mami, en donde estoy tengo muchos amiguitos. Desde el cielo cuido de ti. Te quiero. Tanguito”.

Por lo mismo, cuando se despidió del imitador, la jurado de Yo Me Llamo le agradeció de corazón y le manifiestó al concursante: “Que Dios bendiga tu arte y bendiga tu vida”.

Esta no es la primera vez que la partida de Tango pone sentimental a Amparo, en el pasado le ocurrió en The Suso’s Show, donde aseguró que su Tanguito no tenía reemplazo.

