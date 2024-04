Apareció mujer que fue grabada golpeando a su perro: esto dijo

Perrita atrapada Foto: Cortesía Gobernación Valle del Cauca

La semana pasada, la dueña de una pitbull de pelaje blanco, llamada Kiara, fue expuesta en redes sociales por medio de un video en que se veía como la mujer golpeaba a la canina. Luego de que el hecho de presunto maltrato se volviera viral, la joven tuvo que salir a pronunciarse y pedir disculpas a la ciudadanía.

“Pido una disculpa a la opinión pública y a los animales. Sé que los animales no se pueden maltratar. Me dejé llevar en medio de la discusión con una vecina (…) Algo sí puedo decir, es que yo amo a mi perra con mi alma. Incluso, los de protección animal pudieron ver que mi perra estaba en un excelente estado de salud”, contó Eliana, la responsable de la canina posiblemente afectada.

En un video de cinco minutos, Eliana, contó que se estaba malinterpretando el video, ya que en se le ve con un periódico enrollado en forma tubular y no con un palo, como han manifestado los usuarios. “Es un periódico que sé que no va a causar lesiones”, comentó.

Además, dijo que la situación ha ocasionado malos comentarios, amenazas y hasta expresiones racistas en su contra que empezaban a afectarla. Al punto que no se siente en paz ni segura, pues hay publicaciones de su apartamento, casa, dirección y demás datos que pueden facilitar que personas mal intencionadas se acerquen a ella.

Por otro lado, Eliana pasó a contar exactamente lo que sucedió ese día. Todo empezó cuando el concentrado de la canina se agotó, entonces fue hasta una tienda que estaba a 10 minutos de distancia, al llegar notó que la perrita había destruido la bolsa de la basura y había esparcido la mugre por toda la casa, desde la entrada hasta la cama. Lo que provocó mucha rabia en la mujer, que se descargó usando el periódico contra la mascota.

A pesar de su arrepentimiento, la comunidad en internet no ha tenido una buena reacción, ya que algunos de los comentarios han sido: “No le creo nada, alguien que maltrata un animal es un pésimo ser humano, lo trae en su genética y nunca cambiará”, “definitivamente el escarnio, la funa y presión social por este medio es lo más efectivo que existe”, “no le creo una palabra, no le regresen los perritos”.