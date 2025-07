Así fue como una perrita enseñó a nadar al nuevo cachorro de la familia (video)

Jade, la dueña de Isla, contó que cada fin de semana visitan la casa de sus padres, donde las dos perritas disfrutan de largos baños en la piscina. Foto: isladoodlebear

Un tierno video en el que una perrita ayuda a un cachorro a aprender a nadar ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Isla, una goldendoodle que vive en Londres, se convirtió en la entrenadora acuática de Luna, el cachorro de los padres de su dueña, y juntas protagonizan escenas llenas de complicidad y ternura.

Jade, la dueña de Isla, contó que cada fin de semana visitan la casa de sus padres en Surrey, donde las dos perritas disfrutan de largos baños en la piscina. Desde que Luna tenía solo cuatro meses, Isla ha sido su guía en el agua. Ahora, gracias a esas sesiones, Luna se lanza sola desde los escalones y nada con seguridad.

Ambas son golden doodles miniatura, una mezcla entre Golden Retriever y Poodle, razas conocidas por su afinidad con el agua. No solo nadan en la piscina: también disfrutan juntas de los lagos en el suroeste de Londres, donde continúan sus aventuras acuáticas.

El video de este momento fue publicado en Instagram y ya supera las 800.000 vistas. Los comentarios no se han hecho esperar: usuarios han destacado lo cuidadosa que es Isla con Luna y han celebrado su dulce vínculo. “Es lo mejor que he visto en todo el día”, escribió una persona. Otra comentó: “Me encanta cómo no la lleva demasiado lejos”.

La historia recuerda otros casos virales de cachorros en el agua. A inicios de año, otro video capturó a un perro lanzándose solo a una piscina, provocando susto en su dueño y admiración por su instinto.

El éxito del clip de Isla y Luna demuestra que, más allá de las habilidades, lo que realmente enamora a la audiencia es el amor y la confianza entre los animales.

