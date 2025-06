Así reacciona este golden retriever al ver a su dueño tras cinco meses separados

El joven regresó a Estados Unidos, tras estar cinco meses estudiando en Australia. Foto: Instagram: The3retrievers

Los aeropuertos son lugares de despedidas, pero también de reencuentros. En sus pasillos se mezclan la emoción y la espera, mientras familias y amigos se abrazan de nuevo, celebrando el regreso de ese ser querido tras un tiempo separados.

Esto fue lo que ocurrió en un aeropuerto de Indianápolis, Estados Unidos. En un video, compartido por @the3retrievers, se ve cómo un hermoso y dulce golden retriever empieza a correr, ladrar y mover la cola de la emoción, tan pronto ve al hijo de su dueña.

“No estoy segura de si mi perro reconocerá a mi hijo tras cinco meses sin verlo”, dice el video, que ya ha superado las 400.000 reproducciones en Instagram.

El perro, tan pronto lo ve, corre hacia él y le da una calurosa y tierna bienvenida. El joven estuvo cinco meses estudiando en Australia y regresó al país de vacaciones. “Estoy segura de que no perderán el tiempo y harán muchas cosas juntos”, agrega la mujer.

Luego del saludo en el aeropuerto, se dirigen a su casa, donde lo están esperando otros dos golden retriever, quienes, al igual que el primero, lo saludan con la misma emoción.

“Una de las cosas más dulces que he visto en mucho tiempo”, “No olvidaron a su humano, no importa cuánto tiempo haya pasado”, “Esto es literalmente lo mejor, no hay nada mejor que el saludo de un golden”, escribieron algunos usuarios en redes sociales.

Este video es un fiel ejemplo del vínculo tan fuerte e inquebrantable que se puede crear entre un humano y un animal. Pueden pasar días, meses y hasta años, pero esa relación nunca se romperá.

¿Qué recuerdan los perros?

Los perros, como lo contamos en esta nota, tienen una memoria duradera que les permite reconocer a personas, lugares y situaciones que les son familiares, incluso después de años sin haber tenido contacto. Por esta razón, no es de extrañar que los perritos del video hayan reconocido de inmediato a su dueño.

