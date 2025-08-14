No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así trabaja DogPack para rescatar, esterilizar y dar en adopción responsable

En Expopet 2025, la fundación DogPack presenta su labor de rescate, esterilización y adopción responsable de perros y gatos en situación de vulnerabilidad. Su equipo invita a apoyar siguiendo sus redes, difundiendo su misión, donando o convirtiéndose en hogar de paso. Cada adopción salva una vida y crea una historia de amor para siempre.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Ana Vega

