Ayúdenos a encontrar a Chepe: el perro de un colegio que se extravió en el sur de Bogotá

Buscan a Chepe, el perrito extraviado en el sur de Bogotá Foto: La manada de oreo

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La organización La Manada de Oreo emitió un llamado de alerta a la comunidad tras la desaparición de Chepe, un perrito perteneciente a la comunidad educativa del Colegio Enrique Olaya Herrera, en Bogotá. El animal se extravió en las inmediaciones de la institución, ubicada en la Carrera 10 # 31 Sur - 29.

Chepe es un perro mestizo de raza labrador, caracterizado por su pelaje de color crema, ojos claros y marcas particulares en el rostro que facilitan su identificación. Tanto el personal como los estudiantes del colegio expresaron su profunda preocupación y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para recopilar cualquier información que permita dar con su paradero. Quienes tengan datos sobre su ubicación pueden comunicarse directamente al número telefónico 300 207 1231.

Recomendaciones para abordar a un perro extraviado de forma segura

En caso de ver a un animal perdido como Chepe, es fundamental mantener la calma y evitar movimientos bruscos o gritos que puedan asustarlo y provocar que huya hacia vías de alto tráfico.

Se aconseja agacharse lentamente para quedar a su altura, evitar el contacto visual directo de manera fija ya que puede interpretarse como una amenaza y llamarlo con voz suave. Si el perro se muestra receptivo, se le puede ofrecer alimento o agua para ganarse su confianza antes de intentar sujetarlo de manera firme pero delicada mientras se contacta a sus cuidadores o a las autoridades correspondientes.

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