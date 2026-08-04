Bella busca un hogar tras ser entregada por su dueño, quien no tenía energía para cuidarla

De acuerdo con la organización, la canina se encuentra totalmente lista para integrarse a un hogar dinámico que disfrute de su carácter alegre, vital y afectuoso. Foto: Fundación TEPA

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La Fundación TEPA anunció el inicio del proceso de adopción de Bella, una perrita de cinco años que busca una nueva familia. Su llegada a la institución ocurrió luego de que su cuidador, un adulto mayor que la acogió con la mejor intención, acudiera en busca de apoyo al reconocer que no contaba con la energía física requerida para suplir las necesidades de actividad y movilidad de la mascota.

Pensando en el bienestar integral del animal, tomó la decisión de entregarla para permitirle encontrar un entorno adecuado a su ritmo.

Actualmente, Bella cuenta con su esquema de vacunación al día, está esterilizada y goza de un excelente estado general de salud. De acuerdo con la organización, la peluda se encuentra lista para integrarse a un hogar dinámico que disfrute de su carácter alegre, vital y afectuoso.

Si está buscando una compañera llena de energía y desea transformar de manera positiva la vida de un animal rescatado, lo invitamos a ponerse en contacto con la Fundación TEPA para conocer a Bella. Puede que la familia que ella ha estado esperando para comenzar una nueva etapa sea la suya.

Una segunda oportunidad para los perros adultos

Adoptar un perro adulto de cinco años ofrece un equilibrio único entre vitalidad y madurez. A esta edad, estos animales conservan el entusiasmo necesario para compartir paseos, juegos y actividades al aire libre, pero con un temperamento más estable y conductas básicas ya desarrolladas.

Al abrirle las puertas de su hogar a un canino maduro, usted no solo le brinda una segunda oportunidad a un ser que comprende la gratitud de un nuevo comienzo, sino que también reafirma que cada peludito merece un espacio donde pueda ser amado y respetado tal como es.

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