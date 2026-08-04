Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Bella busca un hogar tras ser entregada por su dueño, quien no tenía energía para cuidarla

Bella cuenta con su esquema de vacunación al día, está esterilizada y goza de un excelente estado general de salud.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
04 de agosto de 2026 - 02:00 p. m.
De acuerdo con la organización, la canina se encuentra totalmente lista para integrarse a un hogar dinámico que disfrute de su carácter alegre, vital y afectuoso.
De acuerdo con la organización, la canina se encuentra totalmente lista para integrarse a un hogar dinámico que disfrute de su carácter alegre, vital y afectuoso.
Foto: Fundación TEPA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fundación TEPA anunció el inicio del proceso de adopción de Bella, una perrita de cinco años que busca una nueva familia. Su llegada a la institución ocurrió luego de que su cuidador, un adulto mayor que la acogió con la mejor intención, acudiera en busca de apoyo al reconocer que no contaba con la energía física requerida para suplir las necesidades de actividad y movilidad de la mascota.

Pensando en el bienestar integral del animal, tomó la decisión de entregarla para permitirle encontrar un entorno adecuado a su ritmo.

Actualmente, Bella cuenta con su esquema de vacunación al día, está esterilizada y goza de un excelente estado general de salud. De acuerdo con la organización, la peluda se encuentra lista para integrarse a un hogar dinámico que disfrute de su carácter alegre, vital y afectuoso.

Si está buscando una compañera llena de energía y desea transformar de manera positiva la vida de un animal rescatado, lo invitamos a ponerse en contacto con la Fundación TEPA para conocer a Bella. Puede que la familia que ella ha estado esperando para comenzar una nueva etapa sea la suya.

Una segunda oportunidad para los perros adultos

Adoptar un perro adulto de cinco años ofrece un equilibrio único entre vitalidad y madurez. A esta edad, estos animales conservan el entusiasmo necesario para compartir paseos, juegos y actividades al aire libre, pero con un temperamento más estable y conductas básicas ya desarrolladas.

Al abrirle las puertas de su hogar a un canino maduro, usted no solo le brinda una segunda oportunidad a un ser que comprende la gratitud de un nuevo comienzo, sino que también reafirma que cada peludito merece un espacio donde pueda ser amado y respetado tal como es.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Estilo de vida

Perro

Adopción

Ayuda

Oportunidad

Familia

Rescate

Fundación

Abandono

Energía

Perro mayor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.