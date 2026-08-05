Berlín desafió los pronósticos veterinarios, con cuatro meses busca una familia para siempre

Berlín superó lo inimaginable y hoy busca un hogar definitivo. Foto: Salvando patitas

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Hay miradas que transforman historias y la de Berlín es una de ellas. Con apenas cuatro meses de vida, este peludo llegó procedente de la Zona Franca de Barranquilla en condiciones de salud críticas y difíciles de asimilar.

Sin embargo, tras superar un riguroso proceso de recuperación que desafió todo pronóstico, hoy se encuentra completamente sano, dado de alta y listo para iniciar una nueva etapa.

Berlín pertenece a la raza criolla, cariñosamente conocida como Caramelo. Su temperamento destaca por ser afectuoso, juguetón e inteligente. Aunque al principio suele mostrar una leve timidez, una vez que brinda su confianza, lo hace de manera incondicional.

En este momento, el objetivo principal es ubicarlo en un hogar donde se le garantice el respeto, el cuidado y el afecto permanente que merece como integrante de la familia, lejos de considerarlo un capricho pasajero.

Berlín se entrega listo para su nueva vida, cuenta con desparasitación al día, tratamiento contra garrapatas y su respectiva pechera. Asimismo, existe la posibilidad de trasladarlo a Bogotá, Barranquilla o Cartagena.

El protocolo de adopción contempla la solicitud mediante un formulario inicial, una videollamada de verificación, el compromiso formal de esterilización y el posterior seguimiento del bienestar del animal.

Si considera que reúne las condiciones para brindarle la estabilidad y el amor definitivo que requiere, puede comunicarse a través del WhatsApp 350 753 1890 o de la cuenta de Instagram @salvando_patitascol. Berlín ya hizo la parte más dura al salir adelante, ahora la oportunidad está en manos de quien decida abrirle la puerta de su hogar.

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