Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Berlín desafió los pronósticos veterinarios, con cuatro meses busca una familia para siempre

Su temperamento destaca por ser afectuoso, juguetón e inteligente, aunque al principio suele mostrar una leve timidez.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
05 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.
Berlín superó lo inimaginable y hoy busca un hogar definitivo.
Berlín superó lo inimaginable y hoy busca un hogar definitivo.
Foto: Salvando patitas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Hay miradas que transforman historias y la de Berlín es una de ellas. Con apenas cuatro meses de vida, este peludo llegó procedente de la Zona Franca de Barranquilla en condiciones de salud críticas y difíciles de asimilar.

Sin embargo, tras superar un riguroso proceso de recuperación que desafió todo pronóstico, hoy se encuentra completamente sano, dado de alta y listo para iniciar una nueva etapa.

Berlín pertenece a la raza criolla, cariñosamente conocida como Caramelo. Su temperamento destaca por ser afectuoso, juguetón e inteligente. Aunque al principio suele mostrar una leve timidez, una vez que brinda su confianza, lo hace de manera incondicional.

En este momento, el objetivo principal es ubicarlo en un hogar donde se le garantice el respeto, el cuidado y el afecto permanente que merece como integrante de la familia, lejos de considerarlo un capricho pasajero.

Berlín se entrega listo para su nueva vida, cuenta con desparasitación al día, tratamiento contra garrapatas y su respectiva pechera. Asimismo, existe la posibilidad de trasladarlo a Bogotá, Barranquilla o Cartagena.

El protocolo de adopción contempla la solicitud mediante un formulario inicial, una videollamada de verificación, el compromiso formal de esterilización y el posterior seguimiento del bienestar del animal.

Si considera que reúne las condiciones para brindarle la estabilidad y el amor definitivo que requiere, puede comunicarse a través del WhatsApp 350 753 1890 o de la cuenta de Instagram @salvando_patitascol. Berlín ya hizo la parte más dura al salir adelante, ahora la oportunidad está en manos de quien decida abrirle la puerta de su hogar.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Adopción

Estilo de vida

Familia

Abandono

Ayuda

Fundación

Cachorro

Veterinario

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.