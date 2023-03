Blanco, un perrito que fue arrollado por un carro en Bogotá, necesita su ayuda

La dueña de este pitbull no tiene como pagar la cirugía de reconstrucción de la patica de su mejor amigo. Foto: Cortesía

El amor incondicional que los dueños pueden sentir por sus animales de compañía es incomparable. Son varios los esfuerzos y sacrificios que hacen muchas personas por tener a su perro, gato, hámster o minipig en las mejores condiciones con tal de no tomar la decisión de abandonarlos.

Esta es la historia de María Cristina Mogollón, una habitante del sector de la Marichuela, en Usme, que trabaja en labores del hogar y que tuvo un desafortunado episodio con su perro, raza pitbull, el pasado viernes 10 de marzo. “Yo había salido con mi perrito a la calle, él iba con su cuerda, en un momento iba a cruzar la avenida y un carro pasó a toda velocidad -cuando no debería ser así- y se orilló mucho, al parecer mi perrito haló hacia la calle y en ese momento el carro iba pasando y le cogió la patica delantera”.

Tras esta situación, María Cristina decidió llevarlo al centro médico veterinario más cercano y pagó cómo pudo la consulta. El diagnóstico que le dieron a Blanco es que tiene la pata “partida y que deben hacerle un procedimiento llamado osteosíntesis”.

De acuerdo con el portal Top Doctors, la osteosíntesis es una cirugía reconstructiva cuyo objetivo es estabilizar y unir los extremos de un hueso roto tras una fractura. Sin embargo, para poder iniciar el tratamiento, deben sacarle radiografías, exámenes médicos y de laboratorio para verificar que el animal se encuentre en buen estado de salud. “Si no le hago estos exámenes mi perrito puede correr riesgos y eso es lo que menos quiero, pero no tengo como pagarlos”, explica la mujer, quien además indica que no se pudo dar con el responsable del atropellamiento porque no hay cámaras en el lugar.

Por el momento, solo pudo conseguir una venda para mantenerle la pata inmóvil mientras consigue los recursos para su recuperación. “Hay ratos en los que llora mucho, le recetaron un medicamento pero solo por 5 días y ya lo acabó” indica María Cristina.

¿Cómo puede ayudar?

Blanco es un perro de raza pitbull, muy noble, que fue rescatado cuando era tan solo un cachorro, su propietaria dice que el amor que siente por este animal es indescriptible y que por eso quiere ayudarlo, pero no cuenta con suficientes recursos. Al preguntarle si ha hecho alguna actividad o recolección de fondos, ella contesta que no porque ha tenido que trabajar muy duro para su manutención y la de su perrito.

Por lo tanto, lo que solicita es una atención médica veterinaria urgente para su animal de compañía, al igual que alguna donación de medicamentos o comida porque, cuenta, ha sido muy difícil llevarlo a varios lugares debido a su condición, pues no ha aprendido a moverse con solo tres patas.

*Si usted quiere ayudar a María Cristina, puede comunicarse al 316 5028413.

