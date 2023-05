Bobi, el perro más viejo del mundo, cumple 31 años y rompe un nuevo récord

El anterior perro más viejo del mundo había alcanzado los 29 años. Por ello, Bobi logró hacer historia y alcanzar una edad nunca antes registrada en un can. Foto: EFE - PAULO CUNHA

Uno de los animales más viejos del mundo estuvo de cumpleaños el pasado 11 de mayo. Este can hizo historia al convertirse en el perro más viejo del que se tiene registro en febrero del presente año. Del mismo modo, logró romper todas las expectativas de vida de su raza y se convirtió en el perro más viejo de la historia, según informó el Guinness World Records.

La familia aseguró que celebró una fiesta el pasado sábado, acompañada de carne y pescado servidos para los invitados. Ahora, Bobi se convirtió en el único perro en la historia con 31 años, rompiendo un nuevo récord.

Leonel Costa, dueño de Bobi, le comentó a los Récords Guinness que su perro ha recibido bastante atención desde que rompió el récord en febrero. “Tuvimos muchos periodistas y personas de todo el mundo que vinieron a tomarse una foto con Bobi”, comentó Costa para la institución de récords.

El propietario afirmó que el animal estaba en buen estado de salud y recibió un chequeo de forma reciente, porque la familia estaba preocupada por las constantes visitas de desconocidos, que podría generarle estrés al animal. “Se tomaron muchas fotos y tuvo que subir y bajas varias veces”, comentó Costa para el Guinness Records.

El anuncio del récord por parte del sitio se dio solo dos semanas después de que se nombrara a otro perro, Spike el chihuahua, como el canino vivo más viejo, con 23 años. Desde entonces, los Récord Guinness actualizaron sus registros y afirmaron que Bobi se convirtió en el peludo vivo más viejo en el mundo y, también, el más longevo de la historia.

De acuerdo con Leonel Costa, quien es el dueño del animal, Bobi no tenía muchas esperanzas de vida. Al parecer, sus padres planeaban dejar que muriera desde que era un cachorro: “por desgracia, en aquella época era considerado normal por las personas mayores que no podían tener más animales en casa [...] enterrar a los animales en un agujero para que no sobrevivieran”, relató el dueño a los Récord Guinness. Por fortuna, él pudo esconder al cachorro y, posteriormente, hacerlo parte de la familia.

El Sistema de Información de Animales de Compañía (SIAC), una base de datos autorizada por el Gobierno portugués, fue la institución encargada de verificar la edad del peludo quien, de acuerdo con el portal de Royal Canin, solo tiene una esperanza de vida de 10 a 12 años.

El anterior perro más longevo de la historia se llamaba Bluey, quien logró alcanzar los 29 años y 5 meses de edad y murió en 1939.

El propietario de Bobi considera que su larga duración se debe a que siempre ha tenido una vida tranquila y libre. En su granja, en Portugal, el perro no ha tenido que lidiar con el estrés de las calles, ni el tener que estar atado a una correa. “Creció en un ambiente tranquilo y pacífico”, comentó Costa.

Por ello, el can ha estado rodeado de naturaleza durante toda su vida. De hecho, el portal Experto Animal afirma que los perros necesitan de una constante exposición al aire libre, para poder gozar de salud y energía. El encierro continuo puede hacer que se sientan solos y marginados.

En cuanto a su dieta, Bobi siempre ha sido alimentado con comida humana, con el condimento eliminado. “Toma bastante agua, aproximadamente un litro por día”, explicó el dueño.

Este peludo también se ha caracterizado por tener una personalidad social, por lo que se relaciona con diferentes animales, incluyendo gatos. “Es el último de una larga generación de animales. Él representa a una familia que ya se ha ido de este mundo”, concluyó Costa.

El portal Royal Canin afirma que estos perros son caracterizados por su fuerza y resistencia. Ellos suelen destacarse por ser excelentes guardianes, además de ser apropiados para proteger el ganado, especialmente durante la noche.

La página Web Animales también asegura que el mastín del Alentejo surgió del cruce de mastines españoles, perros de la Sierra de la Estrella y otros perros autóctonos. Esta raza, conocida por ser la más grande de Portugal, suele caracterizarse por su personalidad tranquila, independiente, segura y sociable.

Entre los siglos XVI y XIX, fueron usados por los ganaderos portugueses para proteger al ganado de los lobos, lo que hizo que se convirtieran en fuertes, ágiles y valientes durante las peleas con predadores.

