Bruno busca una segunda oportunidad: fue golpeado y necesita un hogar en Bogotá

Los guardas de seguridad de la institución decidieron brindarle apoyo dentro de sus posibilidades. Le han proporcionado alimento y refugio para protegerlo del frío de la noche. Sin embargo, la mayor parte de la vida de Bruno continúa transcurriendo en las calles de esta localidad, una situación que,…

Bruno llegó solo, asustado y desorientado a un colegio ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. No se conoce con exactitud cómo llegó hasta allí, pero cuando apareció en el lugar buscaba ayuda y, al parecer, también a su familia.

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Los guardas de seguridad de la institución decidieron brindarle apoyo dentro de sus posibilidades. Le han proporcionado alimento y refugio para protegerlo del frío de la noche. Sin embargo, la mayor parte de la vida de Bruno continúa transcurriendo en las calles de esta localidad, una situación que, según la Fundación La Manada de Oreo, pone en riesgo su bienestar.

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Bruno fue golpeado mientras buscaba sombra

Recientemente, el perro habría sido golpeado por un vecino que se molestó cuando Bruno buscaba un lugar con sombra en el andén frente a una vivienda. La situación generó preocupación entre quienes conocen su historia, pues Bruno no cuenta con una familia que pueda protegerlo de este tipo de situaciones ni con un espacio seguro al cual regresar.

La Fundación La Manada de Oreo señala que el perro es joven, amoroso y noble. Por eso, ahora busca una oportunidad para dejar atrás la vida en las calles y encontrar una familia que pueda brindarle los cuidados que necesita.

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“Necesita solo de una familia que lo proteja y lo cuide”, señaló una de las integrantes de la fundación en el video publicado en redes sociales.

Buscan un hogar de paso o una familia

Ante la situación de Bruno, la Fundación La Manada de Oreo inició la búsqueda de una persona o familia que pueda recibirlo.

La prioridad es encontrar un hogar de paso que pueda ofrecerle protección mientras se define su situación. Sin embargo, también se busca una familia que esté dispuesta a adoptarlo y acompañarlo durante el resto de su vida.

La organización espera que Bruno pueda dejar atrás las calles y conocer un entorno en el que reciba cariño, protección y educación. “Una familia que le pueda brindar amor y protección por el resto de sus días. Una que lo eduque y que le demuestre que aún hay esperanza en la humanidad, que los buenos somos más”, expresó la fundación

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¿Cómo ayudar a Bruno?

Las personas que puedan ofrecerle un hogar de paso o estén interesadas en adoptarlo pueden comunicarse directamente con la Fundación La Manada de Oreo a través de sus redes sociales.

Quienes no tengan la posibilidad de recibirlo en casa también pueden ayudar compartiendo su historia para que llegue a una persona que pueda ofrecerle el hogar que necesita.

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