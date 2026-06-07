Bruno, el perro adoptado por una estación de Policía que conquistó a todo un pueblo

Bruno suele participar en los recorridos y actividades de la estación junto a sus “papás” policías. Foto: Instagram Policía Caldas

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En la estación de Policía del municipio de Filadelfia, en Caldas, hay un integrante muy especial que aunque no lleva uniforme ni placa, se ha ganado el cariño de policías y habitantes del municipio. Se trata de Bruno, un perrito adoptado por la estación que acompaña a los uniformados en su trabajo diario y que se ha convertido en una de las figuras más queridas de la institución.

La historia de Bruno fue compartida por el Departamento de Policía de Caldas a través de un video publicado en redes sociales, donde el peludo aparece junto a los agentes que patrullan las calles del municipio.

Según los uniformados, Bruno los acompaña durante sus jornadas de trabajo, permanece atento a los movimientos de la estación y suele reaccionar cada vez que escucha la sirena de una patrulla. Vive entre ladridos, juegos y travesuras y es un compañero inseparable.

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En el video, narrado de manera divertida desde la perspectiva de Bruno, el can asegura sentirse parte del equipo encargado de proteger a la comunidad de Filadelfia. Además, muestra algunos de los momentos que comparte con los uniformados, quienes no dudan en darle cariño y atención durante la jornada.

“Esta es mi hermosa vida. Acompañó a mis papitos policías a cuidar a la comunidad de Filadelfia. Siempre estoy atento y ladró mucho para que sepan que la policía está presente. Acompañarlos a ellos ha sido algo fantástico”, se escucha decir en el video.

Las imágenes muestran a Bruno recorriendo las calles del municipio junto a los policías, interactuando con los agentes y disfrutando de las muestras de afecto que recibe a diario. Su presencia se ha convertido en una compañía constante para los uniformados y en un motivo de alegría para quienes visitan la estación.

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Aunque no participa oficialmente en los operativos, Bruno se ha ganado un lugar especial dentro de la familia policial y se ha convertido en un símbolo de cercanía entre la institución y la comunidad de Filadelfia, donde muchos ya lo reconocen como uno de los integrantes más queridos de la estación.

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