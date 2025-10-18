Logo El Espectador
18 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.

Buñuelo, el perro que marcó un antes y un después en la vida de Martín Londoño

Buñuelo llegó a la vida de Martín Londoño en el momento menos pensado, pero terminó transformándolo todo: su rutina, su forma de ver la vida y hasta su trabajo. Así habló el creador de contenido con El Espectador sobre su vínculo con su perro.

