03 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.

“Buñuelo y mi papá son la figura pública”: Martín Londoño en entrevista

El creador de contenido colombiano, conocido por su humor y sus videos llenos de creatividad, contó cómo su vida cambió tras la llegada de su perro. En esta entrevista, revela cómo ese compañero peludo terminó enseñándole lecciones que nunca imaginó aprender.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

