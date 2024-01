Buscan a Mía, perrita que sobrevivió al accidente en Melgar

Ella es Salomé, una perrita que fue confundida con Mía. Foto: Facebook: Oscar Noreña Gomez

Andrés Felipe Euse Guzmán, de 41 años, y Lizeth Katherine Hoyos Barragán, de 31 años, fueron las dos personas que murieron en el accidente que se registró en la vía Melgar-Carmen de Apicalá, el pasado 31 de diciembre de 2023.

La capitán Sandra Carmona, comandante de Cuerpo de Bomberos de Carmen de Apicalá, confirmó que el accidente dejó una solo sobreviviente: se trata de Mía, una perrita de raza shih tzu, que acompañaba a los esposos en el carro y se perdió en el sector.

Leer: Su perro se perdió y luego descubrió que lo estaban vendiendo en la calle

“Sí, había una perrita. Estaba muy asustada, estaba cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Una de nuestras unidades la observó, y la vio toda embarrada (de lodo). Y se imaginó que iba con las personas del accidente. Trataron de irla a coger, y cuando ella los vio, se asustó y se metió al monte y no la pudieron coger”, afirmó Carmona.

Mía sigue desaparecida y los familiares de las víctimas siguen buscándola. Por esta razón, cuando les informaron que una perrita, también de raza shih tzu, había sido encontrada cerca a la zona, no duraron en ir a su rescate. Sin embargo, no se trataba de Mía, sino de Salomé.

Vilma García, dueña de Salomé, contó que su perrita se perdió el 31 de diciembre a raíz de los fuertes estruendos de la pólvora en cercanías a unos condominios conocidos como Villa Luz. Ella empezó a buscarla por la zona, ofreció recompensa, pero la búsqueda no trajo resultados favorables hasta que el 2 de enero vio la publicación de una persona en redes sociales que había encontrado a una canina, que era igual a Salomé.

La mujer llamó de inmediato, pero se llevó una gran sorpresa al saber que una persona ya había ido por la perrita, asegurando que era la suya. “Yo llamé al señor y él me dijo que una señora había dicho que era de ella, que era Mía y se la entregó a ella. Así que yo me comuniqué con la señora. Ella ya iba en Bogotá y me dice: ‘sí, yo pensé que era Mía, pero dándome cuenta no es Mía porque no responde al nombre y Mía es más pequeña’”, explicó García.

Leer: La historia del “perro más triste” que nadie quería adoptar en un refugio de animales

Hablaron y acordaron reunirse en un conjunto para entregar a Salomé. García llegó con su esposo y ahí fue cuando se enteraron, por medio del vigilante, que la mujer era la mamá de una de las víctimas del accidente. “Ella es la mamá del señor que murió. Llegamos al conjunto, el celador se puso a hablar con nosotros y nos dijo que el hijo de ella había muerto en ese accidente. Él fue el primero que nos dijo y ya cuando ella llegó nos confirmó que el hijo había muerto”, agregó.

La señora llegó y le entregó a Salomé a su verdadera familia y les contó que su hijo tenía una perrita shih tzu, pero que era más pequeña y blanquita. “La señora, como le decía a mi esposo, está un poco confundida por eso, porque murió su hijo, era la perrita de su hijo y de pronto Salomé se le reflejó a Mía, pero cuando llegó se dio cuenta de que no era ella. (...) Pero la perrita de ellos sigue desaparecida”, contó.

Actualmente, Vilma García está feliz y con Salomé en casa. La mujer espera que Mía aparezca pronto y se pueda reunir con su familia. “Ella me dijo que iba a seguir buscando a la perrita”.

Servicio social. Por favor si han visto está perrita por los lados del condominios Villa luz, se nos perdió el 31 de... Publicada por Oscar Noreña Gomez en Martes, 2 de enero de 2024

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com