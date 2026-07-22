Buscan hogar de paso urgente para perro rescatado en el sur de Bogotá

Tras semanas deambulando entre los barrios Pijaos y El Bosque, el animal requiere un refugio seguro. Foto: La Manada de Oreo

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La Fundación La Manada de Oreo emitió un llamado de emergencia a la ciudadanía bogotana con el fin de ubicar un hogar de paso temporal para un perro que lleva más de un mes deambulando por las calles del sur de la capital.

El animal ha sido visto de forma recurrente entre los barrios Pijaos, Country Sur y sectores aledaños, y actualmente se encuentra en la parte alta del barrio El Bosque, expuesto a las bajas temperaturas y a la intemperie.

De acuerdo con la organización, el peludo ya se encuentra esterilizado y destaca por ser noble, tranquilo y de excelente comportamiento. En este momento, la prioridad absoluta es brindarle un techo seguro mientras se gestiona su adopción definitiva.

Si tiene la posibilidad de acogerlo temporalmente en su vivienda o conoce a alguien en la ciudad que pueda brindarle refugio, puede comunicarse directamente a la línea telefónica o al WhatsApp 320 486 6430.

Los hogares de paso constituyen un eslabón fundamental en la cadena del bienestar animal dentro de Bogotá, pues permiten que las fundaciones independientes liberen cupos en sus instalaciones o atiendan casos prioritarios sin saturar los refugios.

Al albergar temporalmente a un animal rescatado, la ciudadanía no solo le brinda protección contra los riesgos de la calle, sino que facilita su proceso de socialización y acelera la búsqueda de una familia definitiva que garantice su adopción responsable.

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