Buscan hogar para Zeus, perrito que llegó cachorro y ha envejecido en una fundación

Zeus es perro grande, de pelaje negro y de carácter noble y cariñoso. Foto: @fundacioncolitasfelices

Zeus es un perrito criollo de pelaje negro que llegó a la Fundación Colitas Felices, ubicada en Chocontá, Cundinamarca, cuando apenas era un cachorro. Hoy, varios años después, su rostro empieza a mostrar canas y su historia se ha convertido en un reflejo silencioso de la realidad que viven cientos de animales que, pese a ser rescatados, pasan toda su vida en un refugio sin conocer un hogar definitivo.

La historia fue compartida recientemente por la fundación a través de un video en redes sociales, donde hacen un llamado urgente a la adopción y al apadrinamiento responsable. Zeus fue rescatado de una finca donde permanecía amarrado con una cadena gruesa que, según relatan, llegó a enterrarse en su cuello. Desde entonces, la fundación ha sido el único lugar seguro que ha conocido.

“Me duele el corazón saber que nadie se ha fijado en él, ni en tantos perritos que terminan su vida en una fundación. Ellos también merecen ser amados, no solo los animales de raza o de colores claros”, dicen desde la Fundación Colitas Felices.

Aunque Zeus es descrito como un perro grande, “un gigantón”, como lo llaman cariñosamente, desde la organización aseguran que es un animal noble y tranquilo.

Actualmente, la Fundación Colitas Felices alberga cerca de 90 perros que esperan adopción. Para quienes no pueden llevar un animal a casa, la organización ofrece la opción de apadrinar, lo que permite contribuir mensualmente a su sostenimiento y recibir información periódica sobre su bienestar.

“Si no van a conocer una familia, por lo menos que la única vida que tienen la puedan disfrutar con calidad”, señalan desde Colitas Felices. También recuerdan que adoptar no solo transforma la vida del animal que sale del refugio, sino que libera un cupo para rescatar a otros perros que aún sobreviven en las calles del país.

Para adoptar a Zeus, los requisitos incluyen ser mayor de edad, firmar un contrato de adopción y asumir los costos del proceso. Más información está disponible en el perfil de Instagram de la fundación @fundacioncolitasfelices y en su página web.

