Cachorro fue puesto en adopción luego de que sus dueños perdieran su hogar en el terremoto

Gracias a la solidaridad de la comunidad y a la rápida difusión del caso, la historia dio un giro de esperanza: el cachorro ya fue adoptado oficialmente. Foto: rositaanimalista

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Tras la emergencia causada por el sismo del pasado 10 de agosto, muchas familias no solo enfrentaron la pérdida de sus viviendas, sino también la dolorosa decisión de separarse de sus mascotas al no poder brindarles las condiciones básicas de bienestar.

Este fue el caso de un Golden Retriever de solo seis meses, cuyos dueños se vieron obligados a darlo en adopción luego de quedarse sin apartamento.

La historia del pequeño, un perro cariñoso, amigable con niños y apto para convivir con otras mascotas, se viralizó rápidamente en redes sociales. Su familia dejó claro que la decisión no respondía a una falta de afecto, sino a la imposibilidad temporal de garantizarle un techo seguro, alimento y los cuidados necesarios en medio de la crisis.

Gracias a la solidaridad de la comunidad y a la rápida difusión del caso, la historia dio un giro de esperanza, el cachorro ya fue adoptado oficialmente.

Los voceros del caso agradecieron el apoyo de todas las personas que compartieron la información, confirmando que el pequeño ya se encuentra con una nueva familia que le brindará el hogar definitivo, el amor y la protección que merece para toda la vida.

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