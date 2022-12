Cachorro murió tras caer del balcón de un apartamento en Ibagué

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

En esta temporada navideña y de fin de año varias familias toman la decisión de viajar a otras ciudades o países y aunque algunas pueden llevar a sus mascotas, otras deciden dejarlas en guarderías y hoteles especializados. No obstante, algunos tenedores de mascotas resuelven dejar a sus animales de compañía en casa, esta decisión debe tomarse de forma consciente, con la certeza de que alguien acudirá a su hogar y los atenderá de forma adecuada.

No obstante, al parecer, una familia en Ibagué dejó a sus perros abandonados con acceso al balcón del apartamento y, según relataron los habitantes del Conjunto Residencial Montecarlo a medios locales, uno de ellos cayó desde el séptimo piso de la unidad residencial y murió de inmediato.

Como se observa en las fotos proporcionadas por los usuarios en redes sociales, el cachorro tenía acceso al balcón del apartamento, donde había una malla que en un costado estaba rota, este, al parecer, fue el agujero por el que el animal tuvo acceso al vacio. El hecho conmocionó a varios vecinos del sector y generó un rechazo general en la comunidad.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho.

1. Limite su área de acceso

Aunque muchos perros y gatos suelen respetar y conocer los límites, algunos, tras quedarse solos en casa, pueden desarrollar ansiedad por separación y comenzar a explorar otros espacios. Por lo tanto, lo ideal es que pueda limitar el espacio que ocupará su animal mientras usted está fuera de su casa siempre asegurándose de que tenga al alcance lo que necesite. .

También es necesario que se asegure de que no haya a la mano algún objeto peligroso que pueda hacerle daño a su mascota.

2. Ejercítese con su mascota

Si estará fuera de casa por un tiempo asegúrese de sacar a su perro a dar un paseo antes de irse. Esto le dará la oportunidad de divertirse y hacer ejercicio pero sobre todo, esto permitirá que el animal gaste energía y, el resto del día dormirá con tranquilidad. En el caso de los gatos, puede jugar con ellos antes de salir o utilizar un juguete que les permita gastar su energía y estar un poco más relajados.

3. Pídale a un amigo o familiar que lo visite

Si saldrá por más de un día recomiéndele su mascota a una persona de confianza quien se pueda encargar de visitarla, pasearla, ponerle comida y agua o simplemente acompañarlo por un tiempo para que no sienta estrés. También puede considerar la posibilidad de contratar a un paseador de perros, quien se encargará de que su mascota tenga el ejercicio diario suficiente. No olvide que estas personas deben estar certificadas para que su animal de compañía no sufra ningún tipo de maltrato.

La Alcaldía de Ibagué creó el Centro de Atención y Protección Animal-CAPA, una entidad que brinda cuidado a caninos y felinos en estado de vulnerabilidad, por motivos de abandono de sus dueños o que son rescatados por maltrato en la ciudad.

Si usted tiene alguna emergencia puede comunicarse al correo electrónico capaibague@gmail.com en el horario de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de lunes a sábado. Allí los ciudadanos podrán enviar fotografías, videos y una descripción de los casos de maltrato o abandono animal. Los casos de maltrato serán atendidos por la Unidad de Emergencias Veterinarias.

“Le queremos pedir a toda la ciudadanía que tenga seriedad y responsabilidad al momento de utilizar esta línea. Vamos a priorizar a los animales que se encuentren en un estado de politraumatismo avanzado o aquellos que tengan un estado de salud grave”, dijo Marco Emilio Hincapié, director de Justicia y Orden Público de la Secretaría de Gobierno.

Este medio de comunicación es manejado por funcionarios de CAPA, quienes serán encargados de definir cuáles son los animales que deben ser atendidos de manera inmediata.

