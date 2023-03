¿Cada cuánto puedo y debo cepillar el pelaje de mi perro?

Perros con pelajes largos, como los shih tzus o yorkshire terriers, necesitan ser cepillados de forma diaria, para evitar enredos en su pelaje. Foto: Unsplash

Los distintos tipos de pelo en canes requieren de cuidados diferentes. No obstante, tanto los pelajes largos, cortos, lizos y rizados deben cepillarse de forma continua. De hecho, gran parte de la limpieza del hogar y de su mascota dependerán de la frecuencia con la que lo cepille.

La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad con los Animales (ASPCA) afirma que la frecuencia del cepillado del pelaje del perro depende de la raza, el tipo de pelo y el estilo de vida de los canes. De hecho, la mayoría de perros necesitan ser cepillados al menos una vez por semana, para que su pelo se mantenga saludable y libre de enredos.

Perros con pelajes largos, como los shih tzus o yorkshire terriers, necesitan ser cepillados de forma diaria, para evitar enredos. Por otro lado, los que tienen pelaje corto, como los doberman o boxers, no tienen la necesidad de ser cepillados tan seguido para mantener su pelo saludable.

El no cepillar a su mascota resulta en una acumulación de pelo muerto que se va desprendiendo de forma constante y genera mayor probabilidad de que aparezcan parásitos en el cuerpo del animal.

El American Kennel Club (AKC), organización sin fines de lucro encargada de promover la crianza y exhibición de perros de raza pura en Estados Unidos, recomienda cepillarlo varias veces a la semana, para mantener su pelaje saludable. No obstante, la organización asegura que no hay una regla general para la cantidad de veces que se debe cepillar a un perro.

La Humane Society of the United States (HSUS), centrada en el bienestar de los animales, afirma que es importante tener en cuenta la cantidad de tiempo que pasa el perro al aire libre. Por ello, los canes con pelaje corto pueden necesitar ser peinados una o dos veces por semana, mientras que los perros con pelaje largo y grueso pueden necesitar ser cepillados diariamente. Además, es esencial usar un cepillo adecuado para el tipo de pelaje del can y peinar suavemente, para evitar la irritación de su piel.

El cepillado del pelaje del perro también es una forma efectiva de revisar la piel y detectar problemas de afección, como bultos, llagas, costras e irritaciones cutáneas. Por ello, siempre se debe cepillar el pelaje del perro con cuidado y atención, para evitar lesiones.

Purina afirma que es recomendable utilizar cepillos especializados para canes. Estos pueden componerse por cerdas naturales y de plástico, por lo que la elección dependerá de la ocasión y el tipo de pelo. Además, es recomendable usarlo en la dirección del crecimiento del pelo. Empiece primero por la cabeza, después por la espalda, la zona lateral, las patas y termine por la cola.

Es esencial tener en cuenta el tamaño del animal. Por ello, no se deberá utilizar el mismo cepillo en pelos cortos que en largos y medios. Esta frecuencia también cambiará en cada caso.

En perros de pelo corto, es recomendable utilizar cepillos de cerdas de goma o las manoplas, para no dañar su piel. Esto se debe a que el pelo corto no protege tanto la piel como el largo. Purina recomienda que el primer cepillado sea en la dirección del pelo, para eliminar la suciedad. Después, deberá cepillarse a contrapelo, para proporcionar un masaje en la piel, activar la circulación sanguínea y eliminar las células muertas.

