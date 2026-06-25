Caleño fue trasladado de emergencia por complicaciones de salud: así puede ayudarlo

Caleño, el perro bajo la protección de la Fundación Kenoby que hoy necesita de la solidaridad Foto: Fundación Kenovy

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La Fundación Kenoby Colombia ha emitido un llamado urgente a la ciudadanía para salvar la vida de Caleño, un perro bajo su protección que enfrenta una grave crisis de salud.

Según el reporte más reciente de la organización, el animal ha sufrido un severo deterioro en su estado físico, presentando síntomas alarmantes como hematuria (orina con sangre) y cuadros de intenso dolor.

Ante esta emergencia, la fundación requiere el apoyo económico de la comunidad para trasladar de inmediato a Caleño a una clínica veterinaria y costear los exámenes y tratamientos pertinentes.

Los voceros de la institución enfatizan que ningún aporte es menor cuando el objetivo es preservar una vida, e invitan a quienes no tengan la posibilidad de donar a colaborar difundiendo este caso.

Canales oficiales de recolección de fondos

Si usted desea sumarse a esta causa y contribuir a la recuperación de Caleño, la fundación ha dispuesto cuentas bancarias y plataformas digitales autorizadas que puede encontrar en sus redes sociales @fundacionkenovycolombia .

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