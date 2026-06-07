Cámara de seguridad grabó a una perrita llorando tras ser olvidada afuera de su casa

Mujer olvidó a su perrita afuera tras quedarse dormida y todo quedó grabado en cámara. Foto: @tabnottabby/TikTok

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Tabitha Doepel, una trabajadora estadounidense agotada tras completar siete días consecutivos de trabajo, olvidó a su perrita Wednesday en el patio de su casa durante varias horas, luego de levantarse a las tres de la mañana para dejarla salir.

Según relató la propia Doepel en TikTok, normalmente es su esposo quien se encarga de sacar a la mascota durante la noche. Sin embargo, aquella madrugada Wednesday, una mestiza de bully y pitbull, insistió en que fuera ella quien la acompañara.

Aún somnolienta y afectada por el cansancio acumulado, Doepel abrió la puerta para que la peluda saliera y luego regresó a la cama sin recordar lo ocurrido.

Fue a las 6 de la mañana, cuando el esposo de Doepel escuchó los ruidos del animal y le permitió entrar nuevamente a la vivienda. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Wednesday permanecía junto a la puerta intentando llamar la atención para volver a ingresar.

Las imágenes, compartidas posteriormente en TikTok, muestran a la perrita llorando y saltando contra la puerta en un intento por despertar a sus dueños. El video rápidamente generó reacciones divididas entre los usuarios de la plataforma. Mientras algunos criticaron el descuido, otros comprendieron el incidente y señalaron que el agotamiento extremo puede provocar olvidos involuntarios.

Tras revisar las grabaciones, Doepel aseguró sentirse culpable por lo sucedido y reconoció que nunca antes había escuchado a su mascota llorar de esa manera. También explicó que el agotamiento físico y mental derivado de su intensa rutina laboral influyó directamente en el incidente.

Especialistas en salud advierten que la privación del sueño puede afectar la memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones, especialmente cuando las personas son despertadas durante la noche o no descansan adecuadamente.

Afortunadamente, el episodio no tuvo consecuencias para Wednesday. Como forma de compensar el descuido, su dueña aseguró haberla consentido con numerosas golosinas y cuidados adicionales. Pese al incidente, la mascota continúa siendo una integrante consentida del hogar, donde cuenta incluso con varias camas, aunque prefiere descansar en el sofá.

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