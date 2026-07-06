Carbón tiene solo cuatro meses y sueña con tener una familia por primera vez

Carbón, el cachorro de cuatro meses rescatado en Santa Marta por la Fundación Por Amor a Rocky, se encuentra actualmente en la búsqueda de un hogar de paso. Foto: Por amor a Rocky

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La Fundación Por Amor a Rocky ha iniciado la búsqueda de una familia para Carbón, un cachorro de cuatro meses de edad que actualmente se encuentra disponible para adopción.

El peludo fue rescatado en situación de abandono vial durante una reciente jornada de esterilización llevada a cabo en la ciudad de Santa Marta, donde sobrevivía junto con más cachorritos.

De acuerdo con el reporte oficial de la organización, el ejemplar ya cuenta con el esquema de vacunación completo para su edad. Los cuidadores destacan que Carbón posee un temperamento altamente sociable, manifestando una excelente convivencia tanto con personas como con otros animales de compañía.

Debido a su etapa de desarrollo físico, el cachorro aún no cumple con la edad requerida para ser intervenido quirúrgicamente. Por tal motivo, la fundación ha dispuesto que el proceso se inicie bajo la modalidad de hogar de paso con opción de adopción.

Una vez que el animal alcance la madurez necesaria y se proceda con la esterilización obligatoria, se formalizará legalmente el traspaso de la custodia definitiva.

La entidad enfatiza a los aspirantes que la adopción constituye un compromiso de responsabilidad civil y afectiva a largo plazo, el cual trasciende la etapa de cachorro del animal.

Los ciudadanos interesados en postularse para brindarle un entorno familiar estable, basado en el cuidado y la educación paciente, pueden descargar el formulario de solicitud oficial a través del perfil digital de la organización en Instagram, bajo el usuario @rockyadopcion.

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