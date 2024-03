Casetas para dejar a los perros afuera de los supermercados: ¿una idea buena o mala?

Hace poco se hizo viral en redes sociales un video en donde una joven denuncia que las casetas para mascotas que se encuentran afuera de algunos supermercados en Bogotá no son aptas para los perros. Esta situación despertó todo tipo de opiniones, hay quienes consideran que estos espacios no son buenos porque, aparentemente, son oscuros, reducidos y no tienen buena ventilación.

Sin embargo, hay que aclarar algo importante y es que estas casetas para perros no existen únicamente en Colombia. De hecho, la idea nació en Noruega, donde a una empresa se le ocurrió diseñar espacios para que los caninos estuvieran seguros y confortables mientras sus cuidadores realizaban las compras. La legislación noruega es una de las más avanzadas en lo que respecta a la protección animal, por eso prohíbe dejar atados a los perros en espacios públicos sin la presencia de su tutor.

Las pequeñas casas que inventaron tienen cerradura electromagnética, aire acondicionado, se desinfectan automáticamente después de cada uso y funcionan por un tiempo limitado para que los animales no estén solos durante mucho rato. Ahora, si en Colombia u otros países se planea replicar este tipo de iniciativas, lo mejor sería seguir esas directrices de bienestar animal.

Lo más importante: pensar en la tranquilidad de la mascota. No todos los perros son iguales, algunos pueden llegar a sentir mucho estrés o ansiedad en estos espacios. En esos casos lo mejor es dejarlos en casa y sacarlos a pasear en otro momento.

