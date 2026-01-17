¿Castigo o prevención?: el dilema tras los ataques de perros en América Latina

La prevención no se construye desde el miedo, sino desde la educación, la sensibilización y el acompañamiento institucional.
Foto: PxHere
En los últimos años, los ataques de perros contra personas han dejado de ser episodios aislados para convertirse en detonantes de debates políticos, jurídicos y morales en América Latina.
En el Congreso de Perú se propuso recientemente un proyecto de ley que busca enviar a prisión a los dueños de perros considerados “potencialmente peligrosos” cuando sus animales ataquen a terceros.
La iniciativa surge del horror legítimo ante hechos irreparables, pero también refleja una tendencia recurrente: desplazar la discusión hacia la sanción...
Por Mariana Álvarez Barrero
Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
