¿Castigo o prevención?: el dilema tras los ataques de perros en América Latina

A propósito del proyecto de ley debatido en Perú para encarcelar a dueños de perros de manejo especial tras un ataque, este texto indaga si endurecer las penas previene los hechos o solo traslada la culpa sin atender el problema de fondo.

Mariana Álvarez Barrero
Mariana Álvarez Barrero
17 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
La prevención no se construye desde el miedo, sino desde la educación, la sensibilización y el acompañamiento institucional.
La prevención no se construye desde el miedo, sino desde la educación, la sensibilización y el acompañamiento institucional.
Foto: PxHere

En los últimos años, los ataques de perros contra personas han dejado de ser episodios aislados para convertirse en detonantes de debates políticos, jurídicos y morales en América Latina.

En el Congreso de Perú se propuso recientemente un proyecto de ley que busca enviar a prisión a los dueños de perros considerados “potencialmente peligrosos” cuando sus animales ataquen a terceros.

La iniciativa surge del horror legítimo ante hechos irreparables, pero también refleja una tendencia recurrente: desplazar la discusión hacia la sanción...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

