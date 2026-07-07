Chimuela fue rescatada de las calles hace cinco años y hoy sigue esperando un hogar

Después de superar el maltrato en las calles, esta perrita tranquila y cariñosa busca un hogar para siempre. Las visitas se pueden programar por mensaje directo. Foto: Fundación TEPA

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La historia de Chimuela dio un giro hace cinco años, cuando sobrevivía en situación de abandono en las calles de Girardot. En aquel entonces, la perrita enfrentaba los peligros propios del desamparo, expuesta a constantes persecuciones por parte de otros animales y con un futuro incierto.

La intervención oportuna de un ciudadano que decidió no ser indiferente ante su vulnerabilidad permitió canalizar el caso hacia la fundación Tepa, iniciando de este modo su proceso de rehabilitación.

Al ingresar a la institución, la perrita recibió la atención veterinaria necesaria y fue sometida a un procedimiento de esterilización que garantizó su bienestar físico.

Con el paso del tiempo y gracias a los cuidados brindados, logró superar los traumas del maltrato y recuperar la confianza en los seres humanos. En la actualidad, el equipo de la fundación la describe como una mascota tranquila, sumamente cariñosa y plenamente integrada a la convivencia con los demás miembros del refugio.

A pesar de la estabilidad alcanzada en este entorno protector, la última etapa de su proceso de recuperación permanece pendiente, pues aún no ha sido adoptada.

Tras cinco años esperando, la entidad ha abierto una convocatoria para encontrarle una familia definitiva. Las personas interesadas en conocer a Chimuela e iniciar un proceso de adopción responsable pueden ponerse en contacto con la fundación a través de un mensaje directo en sus canales institucionales para programar una visita formal.

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