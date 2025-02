Cinco cosas que nunca le debe decir al dueño de un perro

“Si no le pega, nunca va a aprender”: este es uno de los mitos más peligrosos sobre la educación canina. L a violencia no solo es innecesaria, sino que puede generar miedo, estrés e incluso problemas de conducta más graves. Los perros aprenden a través del refuerzo positivo, es decir, con paciencia, constancia y recompensas cuando hacen algo bien. Y si un perro tiene problemas de conducta, lo ideal es buscar la orientación de un profesional en comportamiento animal.

“Le da demasiada importancia a ese perro”: para quienes no tienen un perro, puede parecer exagerado que alguien organice su día en función de su compañero de cuatro patas, pero la realidad es que cuidar a un animal es un compromiso de por vida. Su alimentación, ejercicio, salud y bienestar dependen completamente de nosotros. No se trata solo de quererlos, sino de asumir la responsabilidad de brindarles una vida digna y feliz.

Ya está muy viejo, ¿por qué no lo cambia por un cachorro?”: un perro no es un objeto que se reemplaza cuando envejece, sino un ser vivo que ha compartido años de amor y lealtad con su familia. Con la edad, sus necesidades cambian, pero eso no significa que merezca menos atención o cariño. Abandonar a un perro solo porque ya no es joven es un actor cruel e irresponsable.