Claudia López presentó a su nueva mascota y generó controversia, ¿por qué?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó a Dulce, su nueva perrita. Foto: Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó a Dulce, la nueva integrante de su familia. “Llegó Dulce a casa. ¡Bienvenida!”, escribió en la publicación.

La mandataria compartió tres fotografías y un video para enseñar a su nueva perrita. Sin embargo, en los comentarios recibió varias críticas y hubo quienes incluso expresaron su rechazo ante la decisión, pues aseguran que no se trata de una mascota adoptada.

“66 mil perritos abandonados en Bogotá, ¿será uno de ellos? No creo”, “me imagino que no adoptó. Muy mal”, “¿La adoptaste? ¡No creo!”, “Hubiera sido un detallazo adoptar y no comprar”, “Cuidado y adoptan un criollito. Puro marketing político, amiga”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Sin embargo, la senadora de Alianza Verde y pareja de la mandataria, Angélica Lozano, aclaró a través de sus redes sociales que la perrita no fue comprada, sino que se trata de un regalo.

“Dulce Rodríguez Lolo llegó hoy a nuestro hogar. Morimos de amor. Nuestro amigo Nestor, su esposa Mary y sus hijos, siempre han tenido perritas. Desde el año pasado nos anunciaron la felicidad de compartirnos una de sus nietas. Hoy la trajeron con pañoleta, vacunas y la inmensidad del amor que saben, seres como Dulce trae a nuestras vidas”, escribió la senadora.

Cabe mencionar que, hace un par de meses, la pareja pasó por un duro momento con la muerte de su anterior mascota, Lucky. La senadora contó que su perrito fue diagnosticado con un tumor que le permitió vivir solo 10 días desde que se lo detectaron. “Lucky murió hace un año y un mes. Amor infinito por él. Empezamos otra historia”, concluyó.

Al adoptar un perro, se tiene la satisfacción de salvar la vida de un ser indefenso. Son seres únicos e irrepetibles. Mientras los perros de raza son muy parecidos entre sí, los perros criollos no tienen nada en común con el resto. Son muy leales, nobles, independientes y agradecidos. Tienen la capacidad de adaptarse a cualquier espacio, ambiente y familia. Son más fuertes y tienen mejores defensas que los perros de raza pura. De hecho, suelen vivir muchos años más.

