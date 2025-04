Cole, el perro de terapia sordo que enseña música a los niños de escuelas (video)

Cole es miembro oficial del Bright and Beautiful Therapy Dog Team, una organización benéfica que certifica a perros y tutores con buen comportamiento para equipos de terapia canina. Foto: @colethedeafdog

Cole es un pitbull blanco sordo que se ha convertido en un símbolo de aceptación y empatía en redes sociales. Este canino llegó al refugio de South Jersey Regional Animal Shelter en marzo de 2017, después de ser rescatado de la calle por oficiales de control animal en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Durante su revisión veterinaria, se descubrió que el cachorro era sordo, lo que llevó a que muchas familias lo rechazaran. Sin embargo, a Chris Hannah, un profesor de música, no le importó su condición y decidió darle un hogar para toda la vida.

Chris, quien también tiene un sobrino sordo, vio en el peludo una oportunidad para educar a los niños sobre la aceptación de las diferencias. Desde su adopción, Cole ha sido una fuente de consuelo y apoyo emocional para los estudiantes, ayudándoles a superar sus inseguridades y enseñándoles el valor de la empatía.

Un perro de terapia sordo

Cole es miembro oficial del Bright and Beautiful Therapy Dog Team, una organización benéfica que evalúa, prueba, entrena y certifica a perros y tutores con buen comportamiento como equipos de terapia canina. Junto con su cuidador, Cole realiza visitas regulares a escuelas, donde motiva a los estudiantes a aprender y fortalecer sus habilidades, incluyendo la música. Se sienta junto a ellos mientras estudian, creando un ambiente de tranquilidad y apoyo emocional.

Recientemente, Chris Hannah compartió en su cuenta de Instagram un emotivo video que muestra a un grupo de niños aprendiendo la canción favorita de Cole, “Beautiful Boy”, en lenguaje de señas. Estas conmovedoras imágenes se han vuelto virales en redes sociales, tocando los corazones de miles de personas.

A través del “Team Cole Project”, Chris y Cole han viajado por varias escuelas, compartiendo su historia y enseñando a los niños que tener una discapacidad no significa que no puedan alcanzar sus sueños.

La historia de Cole no solo ha cambiado la vida de los niños en las escuelas, sino también de adultos. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios, incluyendo el “Perro del Año” otorgado por la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), y el Presidential Silver Service Award, por sus más de 600 horas de servicio en la casa de retiro New Jersey Veterans Memorial Home.

Cole continúa demostrando que el amor y la comprensión pueden convertir cualquier diferencia en una fortaleza. Con su presencia, no solo enseña a los niños a superar sus inseguridades, sino también a valorar la diversidad y a ver en ella una oportunidad para aprender y crecer.

