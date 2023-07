¿Cómo cepillar los dientes de un perro?

La higiene bucal es uno de los aspectos más importantes dentro del cuidado de la salud de su perro. Foto: Pexels

La limpieza dental es importante en los perros porque evita la acumulación de placas en las encías y así se previenen infecciones y la caída de los dientes. El Hospital Veterinario UNAM-Banfield indica en su página web que lo ideal es comenzar a la edad más temprana posible para que nuestra mascota se acostumbre al proceso de cepillado.

Si bien, en el caso de los perros, se está acostumbrado a llevarlo a un profesional de la veterinaria para que haga este tipo de limpiezas, desde casa también se puede hacer de una forma segura, práctica y recurrente.

Y ¿cuántas veces hay que lavar los dientes a los perros? Eso dependerá de lo que le diga su médico veterinario tras examinar a su perro, puede que él le recomiende un cepillado a diario o un par de veces a la semana. El Hospital Veterinario UNAM-Banfield sugiere “hacerlo todos los días. Hay toda una gama de productos de cuidado odontológico, alimentos, pastas, enjuagues, cepillos, juguetes masticables y premios o golosinas que ayudan a brindar a su perro el cuidado odontológico diario que requiere”.

Eso sí, sin importar la frecuencia, el mejor momento para hacerlo es cuando están tranquilos o cansados (después del baño o de hacer actividad física), pues se quedarán más quietos.

Para este proceso, no use crema dental para humanos. Hay productos especiales para ellos: vienen en crema, aerosol o espuma. Además, use un cepillo especial para perros y, de esta manera, no lastimará las encías de su animal de compañía. Si no tiene un cepillo de dientes especial para mascotas, también puede utilizar un cepillo de dientes para niños, un cepillo de dientes con dedal, una gasa alrededor del dedo o un hisopo de algodón. También, pregúntele a su médico veterinario por la mejor opción.

El Hospital Veterinario UNAM-Banfield asegura que nunca se debe utilizar pasta dental para seres humanos, “bicarbonato de sodio ni sal. Si bien son seguros para usted, estos agentes limpiadores pueden ser perjudiciales para su perro si los ingiere”.

¿Qué pasa si el animal no tolera el cepillado? No se preocupe, hay cremas limpiadoras que son comestibles y ayudan a mantener los dientes limpios. También, puede aplicar el producto con un guante y masajear los dientes y encías, no es tan eficaz como el cepillo, pero ayuda. Y si ve que su animal no se acostumbra a nada, de nuevo, acuda con su veterinario de confianza, él le indicará el proceso a seguir.

Ponga al animal en un banco o superficie alta. Asegúrese de que ambos estén cómodos.

Dele a probar el producto para que se familiarice.

Levántele el labio para que queden expuestas las superficies de las encías y los dientes.

Con su dedo, unte las encías y dientes.

Acerque el cepillo, deje que lo pruebe.

Sujete el hocico con suavidad y empiece a cepillar todas las áreas de la boca si el animal se lo permite.

Limpie el exceso de producto y deje que tome agua.

Premie a su perro con juegos o snacks.

La higiene bucal es uno de los aspectos más importantes dentro del cuidado de la salud de su perro, ya que por medio del hocico de los animales se pueden adquirir ciertas enfermedades que pueden afectar el desarrollo de su peludo.

Además, muchos veterinarios advierten que la aparición de sarro y bacterias dentro de la boca de los perros puede causar gingivitis o enfermedad gingival, por eso hay que tener cuidado, porque estas tienen un alto potencial de riesgo si no se tratan a tiempo.

Incluso con una cuidadosa rutina de cuidado odontológico en casa, los perros deben realizarse una limpieza dental profesional, mínimo, una vez al año. “Estas limpiezas nos permiten evaluar la salud oral general de su perro y prevenir la acumulación de sarro dental, la gingivitis o enfermedad gingival y otras afecciones que pueden causar enfermedades potencialmente mortales si no se las trata, como insuficiencias sistémicas y enfermedad cardíaca”, indica el Hospital Veterinario UNAM-Banfield.

