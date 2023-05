¿Cómo disminuir y evitar la caída de pelo en perros? Tips y cuidados

Una alimentación adecuada garantizará que su perro solo mude de pelo cuando sea necesario. Darle comidas que no sean adecuadas para su organismo, como las condimentadas o los ultraprocesados, además de generarle problemas de salud, van a causar una mayor pérdida de pelo. Consulte en la veterinaria por una dieta que se ajuste a las necesidades energéticas de su mascota y que la mantenga satisfecha .

Algunas veces, durante la muda, algunos pelos suelen quedarse enredados entre el nuevo pelaje. Esto puede generar irritación y otros problemas dermatológicos . Por eso, peinar a su mascota con cierta frecuencia, ayudándose con un cepillo especial para retirar el pelaje muerto, le ayudará a mantenerse saludable y a no regar pelo por toda la casa. Eso sí, no se exceda, pues peinarlo de más también podría afectar la fortaleza de su pelo.

Utilizar una gran cantidad de productos de aseo para su mascota puede tener el efecto contrario de lo que desea. Algunos químicos pueden afectar la abundancia y fortaleza del pelaje de su perro. Es importante que no se exceda en la cantidad ni en la frecuencia con la que los aplica. Además, es importante que use productos que cumplan con los requerimientos para no poner en riesgo la salud de su mascota.