🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
29 de agosto de 2025 - 05:43 p. m.
¿Cómo empezar en el canicross y qué beneficios tiene para los perros?
El canicross es un deporte que consiste en correr junto a los perros utilizando un arnés y una cuerda especial. Favorece la condición física, refuerza el vínculo con la mascota y aporta beneficios emocionales.
Compartir
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación